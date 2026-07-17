Video | A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia: „Dreptate pentru șoferii STP!”

A doua zi de protest al șoferilor și altor angajați STP în fața Primăriei Alba Iulia

Șoferii și alți angajați ai Societății de Transport Public (STP) au ieșit, vineri, 17 iulie 2026 pentru a doua zi consecutiv în fața Primăriei Alba Iulia, cerând plata salariilor restante și o soluție imediată pentru deblocarea conflictului care a paralizat transportul local de mai bine de o lună.

Protestatarii acuză administrația locală că ignoră situația celor peste 200 de angajați rămași fără venituri.

Au fost afișate și de această dată pancarte cu mesaje, unul dintre acestea fiind „Dreptate pentru șoferi!”

Protestatarii au folosit și vuvuzele.

Manifestanții susțin că nu și-au schimbat poziția și că nu vor reveni pe trasele de transport în comun din Alba Iulia până la achitarea drepturilor salariale restante. De cealaltă parte, administrația locală își menține poziția exprimată în ultimele săptămâni, susținând că și-a respectat obligațiile asumate prin bugetul local, în timp ce operatorul de transport a continuat să invoce restanțe financiare de ordinul milioanelor de lei.

O nouă decizie în instanță

Joi, 16 iulie 2026, la Judecătoria Alba Iulia s-a consumat un nou episod în disputa juridică dintre STP și municipalitate. Judecătoria Alba Iulia a admis cererea administrației locale și a dispus suspendarea executării silite începute pentru o nouă creanță solicitată de operatorul de transport, până la soluționarea cererii de suspendare formulate în cadrul contestației la executare.

Decizia instanței a venit pe fondul litigiilor generate de executarea silită a Primăriei pentru recuperarea sumelor revendicate de operatorul de transport, conflict care s-a suprapus peste blocajul total al transportului public local și peste procesele aflate pe rol privind obligațiile contractuale dintre cele două părți.

În tot acest timp, locuitorii municipiului continuă să suporte efectele disputei. Transportul public local din Alba Iulia rămâne suspendat, fiind operate doar cursele interurbane care traversează municipiul-reședință de județ și deservesc localitățile din zona metropolitană. Mii de călători sunt nevoiți să își găsească alternative pentru deplasările zilnice.

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