Foto | Claudiu Stanciu, șeful Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia: „Titlul de șef de promoție nu este doar o recunoaștere personală, ci și meritul întregului colectiv al colegiului, familiei și prietenilor mei”

Claudiu Stanciu, șeful Promoției 2026 a Colegiului Militar din Alba Iulia: „Titlul de șef de promoție nu este doar o recunoaștere personală, ci și meritul întregului colectiv al colegiului, familiei și prietenilor mei”

Absolventul Claudiu Stanciu a fost desemnat șeful Promoției 2026, „Constantin Brâncuși – 150”, a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia datorită rezultatelor deosebite obținute în cei patru ani de liceu. Cu media de absolvire a claselor IX – XII, 9,98 și media examenului de Bacalaureat 9,93, a treia medie înregistrată la nivelul județului Alba, Claudiu a absolvit colegiul militar cu cea mai mare medie, 9,96.

Performanța școlară a lui Claudiu nu este deloc întâmplătoare. În urmă cu patru ani a fost admis în colegiul militar albaiulian cu cea mai mare medie de admitere, iar pe parcursul întregii perioade de studiu s-a menținut în fruntea ierarhiei promoției. A încheiat clasele a X-a, a XI-a și a XII-a cu media generală 10, confirmând constant excelența academică.

Totodată s-a remarcat prin rezultatele obținute la olimpiade și concursuri școlare, unde a demonstrat perseverență și spirit competitiv, confirmând un nivel înalt de pregătire pe care l-a dobândit prin studiu temeinic, muncă susținută și implicare constantă. În ultimul an de studiu, Claudiu a purtat pe epoleți cel mai mare grad onorific acordat elevilor din colegiile militare, cel de elev plutonier adjutant, fiind pentru colegi un model de seriozitate, dăruire, perseverență și reușită.

Pentru Claudiu, colegiul militar a reprezentat mai mult decât spațiul în care și-a construit un parcurs școlar remarcabil. A fost și locul în care și-a format caracterul, și-a consolidat valorile, a legat prietenii și a trăit experiențe care îl vor însoți toată viața. Absolventul afirmă că reușita lui și a colegilor este și rezultatul unui efort comun a întregii comunități școlare.

„Titlul de șef de promoție nu este doar o recunoaștere personală, ci și meritul întregului colectiv al colegiului, familiei și prietenilor mei. Ei au fost pilonii de sprijin în tot acest parcurs și, fără ajutorul lor, nu aș fi reușit să închei această etapă cu rezultate deosebite. Sunt profund recunoscător pentru toată experiența pe care am trăit-o în colegiul militar: de la momentul în care pășeam timid în curtea colegiului, alături de noii mei colegi, până în momentul în care am promovat examenul maturității și am stat pentru ultima dată în aceeași formație. În acest sens, țin să le mulțumesc cadrelor didactice și militare pentru efortul depus în formarea noastră ca viitori militari, dar și ca oameni. Apreciem enorm efortul pe care l-ați depus în pregătirea noastră, fiecare simulare organizată cu scopul de a ne testa cunoștințele și de a afla punctele noastre slabe, dar și fiecare sfat menit să ne lumineze viitorul”, a spus Claudiu.

Onorat de titlul de șef de promoție, Claudiu este motivat să își continue parcursul pe același drum al excelenței și al performanței.

„Această distincție înseamnă foarte mult pentru mine, fiind o dovadă că toată munca și efortul pe care le-am depus au fost într-un final răsplătite și cu siguranță mă determină să continui parcursul educațional pe aceeași direcție. Nu a fost un drum ușor: am trecut alături de colegi printr-o groază de experiențe care ne-au șlefuit caracterul. Am râs și am plâns împreună, am trecut prin aceleași emoții și provocări, și am învățat că prietenia adevărată este mai presus de toate, iar faptul că ne-am avut unii pe alții ne-a ușurat drumul. Îmi doresc să reprezint în continuare colegiul militar albaiulian cu deplină onoare, întrucât sunt mândru că am făcut parte din această familie. Le urez colegilor mult succes la testul de verificare a cunoștințelor și sunt sigur că eforturile noastre vor fi răsplătite pe măsură, reprezentând dovada vie a valorilor și disciplinei pe care acest colegiu militar ni le-a insuflat de-a lungul anilor”, a mai spus absolventul.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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