Adolescent de 15 ani, din Alba Iulia, cu dosar penal: A fost prins de polițiști, fără permis de conducere, pe un motocross neînmatriculat, pe o stradă din oraș

Un adolescent de 15 ani, din Alba Iulia, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști, fără permis de conducere, pe un motocross neînmatriculat, pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 iulie 2026, în jurul orei 20.15, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Emil Racoviță, un motocross care nu avea montate plăcuțele cu numerele de înmatriculare, condus de către un minor, în vârstă de 15 ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocrossul nu este înregistrat în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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