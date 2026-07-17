18-19 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, vineri, 17 iulie, 2026, o atenționare hidrologică Cod Galben care vizează și județul Alba.

Atenționarea este valabilă de sâmbătă, 18 iulie 2026, ora 12.00, până duminică, 19 iulie 2026, ora 10.00.

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 18.07.2026 ora 12:00 – 19.07.2026 ora 10:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Bârzava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Nera – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Cerna (judeţele: Caraş Severin și Mehedinţi), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ionești (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Argeş – bazin superior și Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş și Dâmboviţa).

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale.

Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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