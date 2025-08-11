FOTO: Cicliști din Alba la Campionatul Național de Maraton Alpin, competiție importantă disputată la Pucioasa

Cicliști din Alba au participat la Campionatul Național de Maraton Alpin, competiție disputată la Pucioasa

De curând, la Pucioasa (județul Dâmbovița) s-a disputat Campionatul Național de MTB Maraton, competiție la care au luat startul cicliști din Alba sau legitimați la cluburi din județ.



Astfel, Andrei Cristea (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) s-a clasat pe locul 14 la categoria Elite și Under 23 masculin, la traseul lung. Din păcate, Attila Malnași a abandonat. Roberto Burța (din Sebeș, legitimat la CSU Scott Târgu Mureș) a încheiat pe treapta a treia a podiumului la Elite masculin. La amatori, Gabriel Indreș (CSM Unirea Alba Iulia&Biciclim) a terminat pe locul 5 la amatori, tura lungă. De asemenea, Paul Blăjan (Biciclim) a încheiat pe locul 9, la amatori, Master 2. A 12-a ediție a competiției BikeXpert Alpine Challenge a inclus o premieră importantă, tura lungă găzduind Campioatul Național de MTB Maraton, o provocare dedicată celor mai buni rideri de țară, Pucioasa devenind punctul central al ciclismului montan din România. Membrii asociației Biciclim au asigurat și de această dată suport în punctele tehnice și de hidratare.

