FOTO | Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026
Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026
289 de elevi au participat, sâmbătă, 14 martie 2026, la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora”.
Elevii au reprezentat județele Alba, Cluj, Sibiu și Mureș.
Elevii școlii-gazdă, Școala Gimnazială “Vasile Goldiș” Alba Iulia, au reușit să obțină premii și mențiuni, reprezentând cu cinste unitatea de învățământ.
*Clara Cadar (clasa a VII-a B), îndrumată de prof. Anca Sârb – Premiu de excelență
*Raul Florin Rusu (clasa a IV-a B), îndrumat de prof. înv. primar Marinela Savu – Premiul III
*Matei Rațiu, Rareș Pop, Răzvan Octavian Suciu, Antonia Avram, Daniel Borsan, Gabriel Man, Daria Pop, Ștefan Șandru, Eric Nanu, Anastasia Cristiana Todor, Emma Maria Sularea-Câmpean, Mihnea Florian, Victor Ioan Baboș, David Lupșan – mențiuni
„Felicitări tuturor participanților pentru curajul de a accepta această provocare, profesorilor coordonatori pentru dedicare și părinților pentru sprijinul oferit!
Matematica ne aduce împreună, ne provoacă și ne inspiră să fim mai buni în fiecare zi”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
VIDEO | Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026
Puhoi de oameni în Talciocul din Alba Iulia în superba duminică de la mijloc de martie 2026 Talciocul din Alba...
FOTO | Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026
Ce rezultate au obținut elevii Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia la Concursul Interjudețean de Matematică „Pitagora” 2026 289 de...
Politică Administrație
Opinii Comentarii
