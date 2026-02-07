FOTO: Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca la Universitatea North Dakota, în NCAA!
Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca, din vară, la Universitatea North Dakota, în NCAA!
Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca din vară la Universitatea North Dakota din USA, trecând la alt nivel în privința provocărilor în carieră.
Citește și: Din 1 iulie, în „Alba Blaj” Arena, Campionatul European de volei Under 18, cu România printre protagoniste
Jucătoarea în vârstă de 18 ani (împlinită în 7 ianuarie) are originile în Alba, mai precis în Meteș, de unde sunt bunicii materni. Elena Ștefanov are numeroase titluri naționale la juniori cu CSM București și convocări multiple la loturile naționale ale României, de la vârsta de 14 ani, la Ankara (Turcia), Tirana (Albania), Vrnjacka Banja (Serbia), la Campionatele Europene și Balcanice.
Din 1 august, Catrin-Elena Ștefanov va începe anul academic și atletic la Universitatea North Dakota și va fi prima jucătoare de volei cu ascendenți din Muntii Apuseni și Delta Dunarii – două zone magnifice din România, dar încă, defavorizate, care va avea calitate de student internațional în NCAA cu bursa școlară și sportivă completă.
Talentata voleibalistă crede cu tărie că sportul este baza unei discipline multilaterale care ajută copiii să se autodepășească pe toate planurile și să își atingă cele mai mărețe visuri sportive sau educaționale. De la un copil stângaci, la un oppus left hand 1,90 în NCAA, drumul a fost lung și anevoios, a presupus multe sacrificii și multă muncă. În fapt a fost un program riguros și un sprijin constant din partea școlilor, dar și dinspre clubul CSM București, care a descoperit-o la vârsta de 8 ani, fiind permanent susținută de Federația Română de Volei, antrenori, echipele de suport dar mai ales de familie.
Conform informațiilor furnizate de mama sa, fostă elevă a Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, voleibalista din județul nostru a activat la CSM București și a fost sprijinită în programul complex de pregătire academică de Institutul Francez București (a devenit professional in french, obținând nivelul lingvistic DELF B2, iar în curând urmează și echivalarea bacalaureatului francez). De mică a îmbinat voleiul cu învățătura. Din clasa primară, pe lânga școală și sport a urmat cursurile British Council București și deține în prezent un scor lingvistic engleză excelent de 120 Duolinguo cu mult peste limita de 93 necesară pentru a urma o universitate în SUA.
*Va juca în campionatul universitar american
Cu multiple titluri de campioană națională, numeroase selecți în loturile naționale, la diverse categrorii de vârstă, premii personale pentru cel mai bun fals și cu un GPA 3,8 (echivalentul mediei școlare de 9,50) a fost admisă la Universitatea North Dakota pentru care va juca în campionatul universitar american în partea a doua a anului 2026.
Catrin-Elena este profund recunoscătoare minunatei echipe Go Scholarship România, d-lui președinte Virgil Stănescu și d-nei manager Ana Luca, precum și întregului staff al Hub-ului Sportiv GO, care au remarcat de timpuriu potențialul său remarcabil și au inclus-o în generosul lor program. Cu specialiștii acestui program în consiliere de carieră, sesiuni moderne de antrenament și recuperare, mental skils, planificare nutriție, suport educațional, promițătoarea jucătoare a continuat ascensiunea ei accelerată înspre marea performanță.
„Le mulțumesc tuturor și prin voleiul care îl voi juca în USA vreau să demonstrez, în cele mai puternice competiții sportive, talentul, tenacitatea, frumusețea și seriozitatea românilor în tot ceea ce fac”, a punctat Catrin-Elena Ștefanov.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena! Volei Alba Blaj, „mândria” Albei, va bifa 100 de meciuri în Europa, tocmai în fața fanilor, la partida cu CSO Voluntari, din „Alba Blaj” Arena, manșa tur din sferturile de finală ale […]
Metalurgistul Cugir, o nouă achiziție, stranierul Sanchez! Vezi legătura acestuia cu CSM Unirea Alba Iulia
Divizionara terță Metalurgistul Cugir a realizat o nouă achiziție, pe stranierul Juan Sanchez (26 de ani), jucător cu cetățenie spaniolă și columbiană Espinel Juan Manuel Sanchez se află de mai multă vreme în România și s-a alăturat pregătirii „roș-albaștrilor”, antrenorul Lucian Itu testându-l în amicalul cu ACS Mediaș, când l-a folosit fundaș dreapta Citește și: ACS […]
Amicalul CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha, din Antalya, amânat din cauza vremii nefavorabile!
Partida de verificare CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha, din Antalya, amânată din cauza vremii nefavorabile! CSM Unirea Alba Iulia, aflată în cantonament centralizat în Antalya, avea programat primul amical, cu SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9), în cursul dimineții de vineri, 6 februarie (ora 10.30, ora României). Citește și: CSM […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Tâlhărie în plină zi într-un oraș din România: un pensionar a fost jefuit de 13.000 de lei. Hoții au atacat și au fugit cu mașina, dar au fost prinși de polițiști
Tâlhărie în plină zi într-un oraș din România: un pensionar a fost jefuit de 13.000 de lei. Hoții au atacat...
Artiștii angajați în instituțiile publice, obligați să lucreze 8 ore pe zi și să ponteze prezența? Precizări ale Ministerului Culturii
Artiștii angajați în instituțiile publice, obligați să lucreze 8 ore pe zi și să ponteze prezența? Precizări oficiale Artiștii angajați...
Știrea Zilei
VIDEO | Competiție de robotică la Alba Iulia: 12 echipe din România s-au adunat pentru a-și testa roboții în diferite probe în cadrul FIRST Tech Challenge
VIDEO | Competiție de robotică la Alba Iulia: 12 echipe din România s-au adunat pentru a-și testa roboții în diferite...
Pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Intervenția a avut loc de Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului
Pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Intervenția a avut...
Curier Județean
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județ: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere
ASTĂZI | Polițiștii rutieri din Alba vor acționa cu sistemul radar e-SIGUR pe drumurile din județ: Conduceți responsabil și respectați...
Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu. Ce alcoolemie avea șoferul
Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu. Ce alcoolemie avea șoferul Un...
Politică Administrație
VIDEO | Pledoarie a unui primar din Alba pentru o nouă centură rutieră: „Trebuie să susținem cu toții realizarea centurii de vest a Sebeșului. Valea Sebeșului poate deveni la fel de importantă ca Valea Prahovei”
VIDEO | Pledoarie a unui primar din Alba pentru o nouă centură rutieră: „Trebuie să susținem cu toții realizarea centurii...
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție Contractul...
Opinii Comentarii
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...