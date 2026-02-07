FOTO: Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca la Universitatea North Dakota, în NCAA!

Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca, din vară, la Universitatea North Dakota, în NCAA!

Catrin-Elena Ștefanov, voleibalista originară din Alba, va juca din vară la Universitatea North Dakota din USA, trecând la alt nivel în privința provocărilor în carieră.

Jucătoarea în vârstă de 18 ani (împlinită în 7 ianuarie) are originile în Alba, mai precis în Meteș, de unde sunt bunicii materni. Elena Ștefanov are numeroase titluri naționale la juniori cu CSM București și convocări multiple la loturile naționale ale României, de la vârsta de 14 ani, la Ankara (Turcia), Tirana (Albania), Vrnjacka Banja (Serbia), la Campionatele Europene și Balcanice.

Din 1 august, Catrin-Elena Ștefanov va începe anul academic și atletic la Universitatea North Dakota și va fi prima jucătoare de volei cu ascendenți din Muntii Apuseni și Delta Dunarii – două zone magnifice din România, dar încă, defavorizate, care va avea calitate de student internațional în NCAA cu bursa școlară și sportivă completă.

Talentata voleibalistă crede cu tărie că sportul este baza unei discipline multilaterale care ajută copiii să se autodepășească pe toate planurile și să își atingă cele mai mărețe visuri sportive sau educaționale. De la un copil stângaci, la un oppus left hand 1,90 în NCAA, drumul a fost lung și anevoios, a presupus multe sacrificii și multă muncă. În fapt a fost un program riguros și un sprijin constant din partea școlilor, dar și dinspre clubul CSM București, care a descoperit-o la vârsta de 8 ani, fiind permanent susținută de Federația Română de Volei, antrenori, echipele de suport dar mai ales de familie.

Conform informațiilor furnizate de mama sa, fostă elevă a Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, voleibalista din județul nostru a activat la CSM București și a fost sprijinită în programul complex de pregătire academică de Institutul Francez București (a devenit professional in french, obținând nivelul lingvistic DELF B2, iar în curând urmează și echivalarea bacalaureatului francez). De mică a îmbinat voleiul cu învățătura. Din clasa primară, pe lânga școală și sport a urmat cursurile British Council București și deține în prezent un scor lingvistic engleză excelent de 120 Duolinguo cu mult peste limita de 93 necesară pentru a urma o universitate în SUA.

*Va juca în campionatul universitar american

Cu multiple titluri de campioană națională, numeroase selecți în loturile naționale, la diverse categrorii de vârstă, premii personale pentru cel mai bun fals și cu un GPA 3,8 (echivalentul mediei școlare de 9,50) a fost admisă la Universitatea North Dakota pentru care va juca în campionatul universitar american în partea a doua a anului 2026.

Catrin-Elena este profund recunoscătoare minunatei echipe Go Scholarship România, d-lui președinte Virgil Stănescu și d-nei manager Ana Luca, precum și întregului staff al Hub-ului Sportiv GO, care au remarcat de timpuriu potențialul său remarcabil și au inclus-o în generosul lor program. Cu specialiștii acestui program în consiliere de carieră, sesiuni moderne de antrenament și recuperare, mental skils, planificare nutriție, suport educațional, promițătoarea jucătoare a continuat ascensiunea ei accelerată înspre marea performanță.

„Le mulțumesc tuturor și prin voleiul care îl voi juca în USA vreau să demonstrez, în cele mai puternice competiții sportive, talentul, tenacitatea, frumusețea și seriozitatea românilor în tot ceea ce fac”, a punctat Catrin-Elena Ștefanov.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI