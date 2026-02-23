FOTO | Cariera militară, promovată pe o pârtie de schi din Alba: „Ne bucurăm că am putut îmbina spiritul montan cu spiritul militar”
Cariera militară, promovată pe o pârtie de schi din Alba: „Ne bucurăm că am putut îmbina spiritul montan cu spiritul militar”
Centrul Militar Județean Alba a fost prezent pe pârtia Vârtop – Arieșeni, alături de elevi ai Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu un stand dedicat promovării carierei militare.
„În mijlocul atmosferei de vacanță și sport, am adus mai aproape de tineri valorile Armatei României: disciplină, curaj, camaraderie și dorința de autodepășire.
Elevii liceului militar au împărtășit din experiența lor, răspunzând întrebărilor celor interesați de un viitor în uniformă.
Ne bucurăm că am putut îmbina spiritul montan cu spiritul militar, pe pârtia din Arieșeni–Vârtop, demonstrând că performanța începe cu alegerea unui drum asumat.
Alege să fii parte din echipă! Alege cariera militară!”, au transmis, luni, 23 februarie 2026, reprezentanții Centrului Militar Județean Alba.
