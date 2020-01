FOTO| CARAVANA CU PĂPUȘI a Teatrului de Păpuși „Prichindel” începe anul 2020 cu un spectacol plin de veselie și foarte îndrăgit de copii: „Sânziana și Pepelea” va avea primele reprezentații în Sebeș și Blaj

Colectivul Teatrului de Păpuși „Prichindel” vă spune în primul rând: La mulți ani! și vă dorește un 2020 vesel și prietenos.

Pentru acest nou început de an ne-am propus să reluăm un spectacol plin de veselie și foarte îndrăgit de copii: „Sânziana și Pepelea”, adaptare după piesa cu același titlu de Vasile Alecsandri și regie de Cristian Pepino. Acest spectacol vrem să-l prezentăm copiilor din grădinițele și școlile din localitățile județului Alba prin programul CARAVANA CU PĂPUȘI – proiectul Vin artiștii!.

Așadar, artiștii Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia vor susține câte două reprezentații în municipiile Sebeș și Blaj, după următorul program:

28 ianuarie 2020 – Palatul Cultural Blaj, spectacolul „Sânziana și Pepelea”, de la orele 10.00 și orele 11.00;

29 ianuarie 2020 – Casa de Cultură „Lucian Blaga” Sebeș, spectacolul „Sânziana și Pepelea”, de la orele 10.00 și orele 11.00.

Spectacolul „Sânziana și Pepelea” revine în repertoriul teatrului cu schimbări în distribuție: Ioana Bogățan/Bianca Goadă, Iulian Costea, Viorica Boda, Cătălina Mihăilă, Cristian Tudor Popa, Mădălin Costea, Teodora Popa, Ramona Benchea Mincu. Echipa care a realizat acest spectacol: Cristian Pepino – regia artistică, Raluca Maria Aionițoaie și Remus Alexandru Gabor – scenografia, Levente Szöcs – muzica, Elena Madaras – regia tehnică, Ovidiu Tămășan și Călin Popa – lumini, Florin Andrea – sunet, Gheorghe Hațegan – mașinist. Manager Ioana Bogățan.

Păpuși și actori se vor prezenta în fața voastră, dragi spectatori, cu bucuria jocului și cu frumusețea poveștilor.

Vă așteptăm la un spectacol plin de aventură, de farmec și voioșie specific românească.

Tot în cadrul aceluiași program, CARAVANA CU PĂPUȘI, vom implementa și anul acesta proiectul Lecția de teatru, un proiect foarte drag nouă pentru că ne permite să le arătăm copiilor mai pe îndelete și mai de aproape ce înseamnă să fii păpușar. Este un proiect care și-a dovedit importanța și eficiența în a educa prin teatru, prin numeroasele solicitări pe care le-am primit din partea școlilor și grădinițelor la care nu am reușit să ajungem în anul 2019. Asta înseamnă că mesajul educativ pe care noi am vrut și vrem să-l transmitem și-a atins obiectivul.

Primele lecții din acest an s-au desfășurat în școlile gimnaziale din Vințu de Jos și Stremț și vom continua în școlile gimnaziale din Lancrăm, Răhău, Petrești, Cut, Geoagiu și Geomal. Dar caravana noastră va poposi și în alte localități ale județului.