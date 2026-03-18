Curier Județean

FOTO | Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu" din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni

Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie, după ce a obținut Premiul I la etapa județeană.

Alte două rezultate bune au fost obținute de elevii Ungureanu Matei și Ciornei David, ambii din clasa a V-a, care au primit mențiuni la aceeași competiție.

,,Rezultate deosebite la Olimpiada de Religie – faza județeană 

Suntem mândri să anunțăm rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la etapa județeană a Olimpiadei de Religie:

Premiul I

  • Batir Brianna – clasa a VII-a – calificată la faza națională

Mențiuni

  • Ungureanu Matei – clasa a V-a
  • Ciornei David – clasa a V-a

Elevii au fost coordonați de doamna profesor Simona Florea.

Felicitări tuturor pentru muncă, perseverență și rezultatele obținute! Îi dorim Brianei mult succes la etapa națională!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” Alba Iulia. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

