FOTO | Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni

Calificare la faza națională a Olimpiadei de Religie pentru Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia. Alți doi elevi au obținut mențiuni

Batir Brianna, elevă a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie, după ce a obținut Premiul I la etapa județeană.

Alte două rezultate bune au fost obținute de elevii Ungureanu Matei și Ciornei David, ambii din clasa a V-a, care au primit mențiuni la aceeași competiție.

,,Rezultate deosebite la Olimpiada de Religie – faza județeană

Suntem mândri să anunțăm rezultatele obținute de elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia la etapa județeană a Olimpiadei de Religie:

Premiul I

Batir Brianna – clasa a VII-a – calificată la faza națională

Mențiuni

Ungureanu Matei – clasa a V-a

Ciornei David – clasa a V-a

Elevii au fost coordonați de doamna profesor Simona Florea.

Felicitări tuturor pentru muncă, perseverență și rezultatele obținute! Îi dorim Brianei mult succes la etapa națională!”, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” Alba Iulia.

