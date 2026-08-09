Video | Bărbat de 51 de ani, din Aiud, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 51 de ani, din Aiud, reținut pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Sâmbătă, 8 august 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 51 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii au oprit, pentru control, pe DJ 107 M, pe raza localității Livezile, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 51 de ani.
În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,12 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
sursa: IPJ Alba
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