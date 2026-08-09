Curier Județean

Accident pe DN 74, la Botești (Zlatna): Bărbat de 45 de ani, rănit după ce ATV-ul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autoturism

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

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Accident pe DN 74, la Botești (Zlatna): Bărbat de 45 de ani, rănit după ce ATV-ul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autoturism

Sâmbătă, 8 august 2026, în jurul orei 20.34, Poliția Orașului Zlatna a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 74, pe raza localității Botești, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din orașul Zlatna, în timp ce conducea un ATV, pe DN 74, pe raza localității Botești, la kilometrul 60, pe direcția de mers Zlatna – Abrud, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj spre stânga, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Sohodol, care era angajat în depășirea sa.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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