Cât costă un an de vechime pentru pensie de la mijlocul anului 2026: Prețul a crescut odată cu salariul minim
Cât costă un an de vechime pentru pensie de la mijlocul anului 2026: Prețul a crescut odată cu salariul minim
Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie trebuie să țină cont de o majorare importantă a costurilor. De la 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut pe economie, suma necesară pentru cumpărarea unui an de vechime este mai mare cu 825 de lei.
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Cât costă un an de vechime în prezent
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei. În consecință, contribuția lunară minimă ajunge la aproximativ 1.081 de lei, iar costul anual pentru cumpărarea vechimii va fi de 12.975 de lei.
Prin urmare, cei care încheie contractul după majorarea salariului minim vor plăti cu 825 de lei mai mult pentru fiecare an de vechime cumpărat.
Potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), contribuția este raportată la salariul minim brut pe țară și se modifică odată cu acesta.
Se pot cumpăra cel mult șase ani de vechime
Legea nr. 360/2023 permite persoanelor eligibile să încheie contracte de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare.
Potrivit reprezentanților CNPP, poate fi cumpărată o perioadă de cel mult șase ani anterior datei încheierii contractului. Perioadele pentru care se plătesc contribuții pot fi continue sau diferite, în funcție de situația solicitantului.
La tariful valabil de la 1 iulie 2026, cumpărarea celor șase ani ar ajunge la 77.850 de lei.
În cât timp poate fi recuperată investiția
Dacă merită sau nu cumpărată vechimea depinde de situația fiecărei persoane și, în special, de stagiul de cotizare deja acumulat.
De exemplu, o persoană care are 20 de ani de contribuții și cumpără încă cinci ani ar urma să plătească 64.875 de lei la tariful de după majorare. Dacă pensia lunară crește cu aproximativ 190 de lei în urma perioadei suplimentare de cotizare, recuperarea investiției s-ar face în aproximativ 29 de ani.
În cazul unei persoane care are deja 30 de ani de contribuții și cumpără aceiași cinci ani, majorarea pensiei ar putea fi de aproximativ 300 de lei pe lună. În acest scenariu, suma investită ar putea fi recuperată în aproximativ 18 ani.
Diferențele sunt determinate de modul în care stagiul de cotizare și punctajul acumulat influențează cuantumul pensiei.
Ce acte sunt necesare pentru cumpărarea vechimii
Persoanele care vor să încheie un contract de asigurare socială trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii și să depună documentele solicitate.
În principal, dosarul trebuie să cuprindă actul de identitate, cererea tip și două exemplare ale contractului de asigurare socială, împreună cu documentele aferente.
Contribuțiile pot fi achitate lunar sau anticipat, în condițiile prevăzute de legislație. Contractul poate fi modificat dacă se schimbă venitul asigurat, iar neplata contribuțiilor pentru trei luni consecutive poate duce la rezilierea acestuia.
Legislația prevede două categorii de contracte de asigurare socială.
Primul se adresează persoanelor care urmăresc completarea stagiului de cotizare sau majorarea venitului asigurat care va fi utilizat la stabilirea pensiei.
Cel de-al doilea poate fi încheiat de persoanele care nu sunt pensionari și care nu au realizat stagiu de cotizare pentru anumite perioade din trecut.
Perioadele pentru care sunt achitate contribuțiile sunt recunoscute drept stagiu de cotizare și pot fi valorificate ulterior la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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