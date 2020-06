FOTO: Bistra – polul fotbalului juvenil din Munții Apuseni în ultimul deceniu | Tiberiu Boca, antrenorul care a revitalizat “sportul rege” în comună

Comuna Bistra este una emblematică pentru zona Munților Apuseni, fiind considerată cea mai mare din România și printre cele mai întinse din Europa. Dar, pe lângă acest record, bistrenii se mai pot mândri cu ceva: în ultimul deceniu, fotbalul juvenil a ajuns la putere, iar echipele din localitate sunt în postura să rivalizeze în planul performanțelor obținute cu reprezentantele unor orașe mult mai puternice, atât economic, cât și în privința ariei de selecție.

Prin fotbal, Bistra a spart anonimatul în plan sportiv, aici crescând generații promițătoare.

Mișcare fotbalistică a existat dintotdeauna, înainte de 1989 o echipă de seniori participa în Campionatul Județean II (actualmente Liga a V-a), dar până în 2010 nu au fost echipe de copii sau juniori care să evolueze în competițiile județene, motiv pentru care tinerii ce-și doreau să joace erau obligați să se deplaseze în orașele vecine. Activitatea în “sportul rege” a cunoscut însă un veritabil reviriment în ultimul deceniu grație implicării antrenorului Tiberiu Boca, om al locului, dedicat muncii la nivel juvenil, iar echipele din Bistra se regăsesc mai mereu printre laureatele județene.

*Din Spania, la Drum Nou și CSC Bistra

Dragostea pentru fotbal l-a călăuzit pe Tiberiu Boca și, după terminarea junioratului, acesta a absolvit Universitatea din Sibiu, cu obținerea Licenței A antrenor fotbal. A revenit acasă, a intrat în învățământ, începându-și cariera didactică la Școala Gimnazială “Nicodim Ganea” Bistra. După zbateri de doi ani (1998-2000) în încercarea de a reînvia fotbalul în comună, muncind foarte mult cu copii și juniori, dar fără sprijin din partea autorităților locale, Tiberiu Boca a plecat în 2002 în Spania, unde i s-a oferit șansa să antreneze. Au fost 5 ani frumoși petrecuți în țara lui Cervantes, cu rezultate remarcabile: o activitate desfășurată la două cluburi din Catalunia, la nivel de juniori și seniori, a însemnat 5 campionate câștigate cu echipe diferite!

“În 2010 m-am întors în România și am avut o discuție cu domnul Traian Gligor, devenit primar între timp, iubitor al sportului în general și al fotbalului în mod deosebit, întrucât l-a practicat în tinerețe. Și, am ajuns la următoarea concluzie: că a sosit timpul să facem ceva pentru copiii și tinerii din comună”, a povestit antrenorul în vârstă de 47 de ani.

Imediat Tiberiu Boca a îmbrăcat rolul descoperitorului de talente, unul care i se potrivește de minune și a început munca, practic de la zero. În luna iunie a aceluiași an a debutat formarea mai multor echipe, pe categorii de vârstă, trei la început. Numărul lor a crescut treptat, iar în 2020 s-a ajuns ca în Bistra să fie active 9 echipe, pe diverse paliere de vârstă (șase de băieți și trei feminine). Primăria a pus la dispoziție baza sportivă pentru antrenamente, iar Tiberiu Boca a asigurat pregătirea tehnică începând din acel moment, fiind singurul antrenor din localitate care se ocupă în prezent de cei peste 130 de fotbaliști din comună!

*Bistra, model pentru Campionatul Munților Apuseni!

Tot în 2010, o competiție fotbalistică ce se desfășura în Bistra a declanșat ideea de înființare a Campionatului Munților Apuseni, la care să participe formații din zonă, acțiune demarată de echipa AJF Alba (președinte Sorin Corpodean – pe atunci, implicat fiind și Cristian Petropulos – actualul președinte). Devenit “marcă înregistrată” a AJF Alba, generosul proiect în care s-a implicat și Consiliul Județean Alba, a fost medaliat cu argint de UEFA în 2013 la secțiunea Best Grassroots, organizându-se anual, în vară, la două categorii de vârstă. În mod categoric, până în prezent Bistra a dominat această competiție a fotbalului pe teren redus pentru zona rurală. Fotbaliștii bistreni au participat la fiecare ediție, cu rezultate de excepție. La seniori, Bistra a devenit în două rânduri campioană, s-a clasat pe ultima treaptă a podiumului de două ori, o dată pe poziția a patra, fiind în “careul de ași” în cinci din cele 10 ediții. Adăugând și parcursul de la copii (întrecere începută un an mai târziu, în 2011), unde Bistra a terminat mereu pe podium, fiind învingătoare în șapte din cele nouă ediții (la care se adaugă un loc doi și un loc trei), rezultă o concluzie fără echivoc: o dominație fotbalistică la acest nivel.

*Multiple rezultate notabile

În aprilie 2011, după consultări cu primarul Traian Gligor, a luat ființă, oficial după Revoluția din ’89, prima structură sportivă din comună, respectiv Asociația Sportivă “Drum Nou” Bistra, ce are patru membri fondatori: Consiliul Local Bistra (reprezentat de primarul Traian Gligor), Școala Gimnazială “Nicodim Ganea” Bistra, Asociația Ecotur Bistra și Tiberiu Boca. După formalitățile legale și afilierea la AJF Alba, întâia competiție la care s-a luat startul în mod oficial a fost în același an, respectiv Campionatul Speranțelor pentru copii născuți în anul 2011 și mai mici. Și, de atunci, Bistra este mereu prezentă la diversele competiții zonale și județene, cu rezultate de apreciat per ansamblu, amintind aici Campionatul Munților Apuseni, Campionatul Speranțelor, Trofeul “Gheorghe Ola”, Trofeul “Gheorghe Ene” sau Interliga Națională (n club participă cu 4 echipe diferite, peste 30 de copii, cu vârste între 6 și 9 ani). Se cuvine remarcată performanța extraordinară realizată la Cupa Satelor: Bistra a câștigat în 2018 prima ediție din Alba, iar la faza interzonală s-a clasat pe locul secund, pierzând finala după loviturile de departajare. În actuala ediție (întreruptă de pandemia de coronavirus), abordată din postura de campioană județeană, echipa din Bistra a trecut de etapele de calificare și s-a calificat în faza finală.

“Noi, fiind un club mic, dintr-o comună, cu posibilități reduse de selecție, ne întrecem cu echipe din orașe cu arie de selecție superioară, mult mai bine organizate structural și financiar. Dar, în timp, cu multe ambiții și multă dăruire am realizat lucruri deosebite, în opinia noastră bineînțeles”, a transmis, cu modestia ce-l caracterizează, Tiberiu Boca.

*CSC Bistra, nivel superior

După câțiva ani în care cu greu s-au găsit soluții financiare pentru deplasări și echipamente, “sportul rege” din localitate a trecut la un nivel superior. În 2014 a fost înființat Clubul Sportiv Comunal Bistra, acreditat de către Ministerul Tineretului și Sportului, cu mai multe discipline sportive, dintre care active sunt fotbal, karate și dans sportiv (zumba). Un club păstorit în totalitate de Consiliul Local Bistra (reprezentat de primarul Traian Gligor), iar în noua organizare lucrurile s-au derulat într-o direcție tot mai bună. Rezultatele nu au întârziat să se îmbunătățească, iar micuții fotbaliști au început să participe, din 2016, la competiția Interliga Națională, care presupune implicarea mai multor copii în același timp, transport și echipament. În plus, în fiecare an clubul organizează la Bistra Campionatul Local de fotbal, două ediții (primăvară și toamnă), la care participă 6-8 echipe de seniori, compuse numai din jucători seniori localnici.

*Colaborare rodnică cu CS Zlatna

Firesc parcă, un alt pas înainte s-a produs în 2016, când s-a pus bazele unei colaborări cu CS Zlatna (președinte Cristian Aron, sprijinit de primarul Silviu Ponoran). Proiectul ce se derulează până în prezent s-a dovedit unul avantajos pentru ambele părți implicate: antrenorul Tiberiu Boca, în funcție de necesități, s-a ocupat de pregătirea anumitor formații de pe Ampoi, însă aspectul cel mai important vine la nivelul jucătorilor. Astfel, în fiecare an competițional, de la Bistra la Zlatna au fost transferați între 10 și 30 de jucători, la echipele de seniori, juniori A1, juniori C și juniori D, un schimb prolific între cele două cluburi.

Rezultate de excepție au înregistrat în ultimul deceniu și fotbaliștii de la Școala Gimnazială “Nicodim Ganea” Bistra, unde din 2010 Tiberiu Boca lucrează ca profesor de educație fizică și sport. La mijloc este multă pasiune și astfel o școală mică, raportat la alte orașe, a reușit performanțe deosebite la nivel zonal, județean și interzonal (interjudețean), atât la fotbalul masculin, cât și în cel feminin. Băieții au devenit în numeroase rânduri campioni zonali (în Munții Apuseni), la ciclul primar și gimnazial, aproape în fiecare an clasându-se între primele 4 echipe din județ în întrecerile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba. În plus, la Cupa Tymbark, Under 12 și Under 10, amândouă echipele au terminat pe poziția a treia, în ani diferiți (2017 și 2019), la etapa interjudețeană de la Reșița. Nici fetele nu s-au lăsat mai prejos, ba dimpotrivă au realizat performanțe de invidiat în diversele întreceri: *Olimpiada Națională a Sportului Școlar – campioane județene doi ani consecutivi (2018 și 2019) la ciclul primar, anul trecut locul al treilea la Reșița; *Cupa Tymbark Junior – campioane județene la Under 10 în două rânduri, un loc doi la Sântămărie-Orlea (Hunedoara), în 2018; Under 12 – de două ori câștigătoare în Alba, locul doi la faza interjudețeană de la Reșița în 2019; Under 8 – anul trecut campioane județene și locul întâi la faza interjudețeană de la Reșița (în acest an, în fiecare dintre aceste întreceri Bistra a fost calificată în etapele superioare, însă din păcate acestea au fost suspendate).

“Au trecut 10 ani în care parcursul nostru a fost mereu pozitiv, cu rezultate bune și foarte bune. Noi am încercat întotdeauna să creăm condiții dintre cele mai bune pentru copiii din comună, să îi pregătim pentru fotbal, dar mai ales pentru viață. Colaborarea cu părinții si autoritățile locale s-a dovedit a fi una benefică pentru mișcarea fotbalistică. Cu siguranță numele comunei Bistra s-a făcut și mai mult cunoscut în Alba și județele limitrofe. Tocmai din acest motiv trebuie să le mulțumesc tuturor celor care în timp au pus umărul și ne-au ajutat: autorităților locale, domnului primar Traian Gligor, echipei de la primărie, părinților fără de care nu puteam exista și, nu în ultimul rând, tuturor generațiilor de mici și mai mari fotbaliști”, a încheiat Tiberiu Boca, antrenor căruia i se potrivește perfect proverbul “omul sființește locul”.