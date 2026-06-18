FOTO | Birou unic de informare pentru fermierii din Alba: Soluție în analiză pentru un acces mai rapid la fondurile europene

Birou unic de informare pentru fermierii din Alba: Soluție în analiză pentru un acces mai rapid la fondurile europene

Printre temele discutate miercuri, 17 iunie 2026 la sediul Consiliului Județean Alba de președintele Ion Dumitrel cu reprezentanții fermierilor din județul Alba, însoțiți de primari, se află și nevoia unei mai bune informări privind oportunitățile de finanțare europeană, în special cele oferite de APIA.

Pentru a veni în sprijinul producătorilor locali, fermierii au propus o soluție concretă: înființarea unui birou unic de informare.

„Este o idee pe care o vom analiza împreună cu APIA și cu celelalte instituții din zona agriculturii. Întotdeauna am colaborat bine cu aceste instituții și noi ne întâlnim periodic pentru a vedea ce putem face mai bine pentru cetățeni. Vom discuta și această idee.” – a declarat președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

„Consiliul Județean Alba rămâne un partener de încredere pentru comunitatea agricolă, căutând mereu cele mai eficiente soluții pentru dezvoltarea mediului rural și accesarea fondurilor europene”, se precizează într-o comunicare publică a Consiliului Județean Alba.

sursa: Consiliul Județean Alba

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