FOTO | Bianca Todorescu, de la CS Unirea Alba Iulia, performanță istorică la Cluj-Napoca: Prima femeie româncă medaliată la un Campionat Mondial de Powerlifting destinat seniorilor. Andrei Irimie, medalie de aur
Bianca Todorescu, de la CS Unirea Alba Iulia, performanță istorică la Cluj-Napoca: Prima femeie româncă medaliată la un Campionat Mondial de Powerlifting destinat seniorilor. Andrei Irimie, medalie de aur
Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pregătiți de antrenorul Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Mondial de Seniori, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 10–16 noiembrie 2025. Evenimentul a reunit sportivi de elită, din zeci de țări, situate pe cinci continente.
În cadrul competiției, reprezentanții clubului au reușit clasări de excepție, între care o medalie de aur și o premieră istorică pentru România.
Astfel, Andrei Irimie, sportiv pregătit de Ovidiu Pănăzan de 15 ani, a cucerit medalia de aur după o evoluție impresionantă: 265 kg ridicate la proba de împins din culcat, în cadrul categoriei 83 kg.
De asemenea, Bianca Todorescu, sportivă a CS Unirea Alba Iulia, a devenit prima femeie româncă medaliată la un Campionat Mondial de Powerlifting destinat seniorilor. Ea a obținut medalia de bronz la proba de împins din culcat, categoria de greutate 52 kilograme, cu o ridicare de 112,5 kg.
Și ceilalți sportivi din Alba Iulia au înregistrat rezultate foarte bune, demonstrând un nivel ridicat de pregătire, profesionalism și determinare.
„Sunt mândru de performanțele sportivilor noștri. Ei au demonstrat forță, pregătire, disciplină și maturitate competițională. Rezultatele obținute la acest Campionat Mondial confirmă faptul că România are sportivi de top, capabili să concureze de la egal la egal cu cei mai buni din lume.
Mulțumesc tuturor celor care sprijină acest sport – de la instituțiile publice partenere, la familiile sportivilor și până la spectatori. Continuăm să muncim, să ne pregătim și să demonstrăm că locul powerlifting-ului românesc e pe podium”, a transmis antrenor Ovidiu Pănăzan – președinte al FRP.
Competiția a fost organizată cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, al Federației Române de Powerlifting și al partenerilor locali, confirmând capacitatea României de a găzdui evenimente sportive de talie mondială.
CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor pentru performanțele obținute.
