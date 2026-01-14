Curier Județean

FOTO | Beneficiarii de ajutor social și deținuții din Aiud, intervenție pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și altor zone din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

în

De

Beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate, alături de angajații SPAPL și ai unităților de învățământ au participat, astăzi, 14 ianuarie 2026, la o acțiune de curățare în mai multe zone din oraș. 

Printre acestea se numără: curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și din zonele intens circulate. Administrația locală transmite că, în continuare, se intervine cu mai multe utilaje, atât în oraș, cât și în localitățile aparținătoare, pentru a menține circulația în condiții bune.

Totodată, aceștia au transmis că fiecare cetățean are un rol important în menținerea curățeniei în propria gospodărie, prin acțiuni precum curățarea trotuarelor.

,,Continuăm acțiunile de deszăpezire după ninsoarea de ieri. Astăzi, beneficiarii de ajutor social, persoanele private de libertate, alături de angajații SPAPL și ai unităților de învățământ, au intervenit pentru curățarea trotuarelor din jurul școlilor, grădinițelor și din zonele intens circulate.

Acționăm în continuare cu mai multe utilaje, atât în oraș, cât și în localitățile aparținătoare, pentru a menține circulația în condiții bune.

Vă reamintim că fiecare dintre noi avem un rol important: curățarea trotuarului din fața proprietății contribuie la siguranța tuturor. Doar împreună putem avea o comunitate mai unită”, se arată într-o postare publicată de Primăria Municipiului Aiud, pe o rețea de socializare.

