FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă”

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, pe teren: Au fost mobilizați să curețe gunoaiele și mizeria din ,,Lumea Nouă”

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia au fost mobilizați să curețe mizeria și gunoaiele din zona ,,Lumea Nouă”, astăzi, 12 ianuare 2026.

Astfel, în urma sesizărilor apărute, beneficiarii au participat la acțiuni de curățenie și igienizare în zonele semnalate. Administrația din oraș a emis și un set de reguli, făcând apel la cetățeni, pentru a păstra curățenia și să semnaleze locurile cu probleme.

,,În urma sesizărilor apărute în mediul online, beneficiarii de ajutor social au fost mobilizați și participă la acțiuni de curățenie și igienizare în zonele semnalate.

Persoanele apte de muncă care beneficiază de sprijin social au și responsabilitatea de a contribui la binele comunității.

Facem apel către toți cetățenii:

să păstreze curățenia

să semnaleze punctual problemele

să fie parte din soluție

Administrația locală va interveni ori de câte ori este nevoie pentru a menține localitatea curată și sigură”, se arată într-o postare publicată de Adina Toma, viceprimar Alba Iulia.

