FOTO | Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului

Beneficiarii de ajutor social din Alba Iulia, din nou pe teren. Au deszăpezit trotuarele din zona Stadionului

Beneficiarii de ajutor social au continuat și astăzi acțiunile de deszăpezire. Aceștia au acționat pe teren timp de mai multe zile la rând, după ce zăpada abundentă a acoperit mai multe zone din oraș.

Astăzi, 9 ianuarie 2026, ei au intervenit în cartierul Ampoi 3, zona Stadionului, pentru a dezăpezi trotuarele, astfel încât zăpada să nu pună în dificultate șoferii și pietonii care tranzitează acea porțiune.

,,O nouă zi de muncă pentru comunitatea din Alba Iulia! Beneficiarii de ajutor social sunt din nou pe teren și intervin la deszăpezirea trotuarelor din zona Stadionului până în Ampoi 3. Împreună avem un oraș mai sigur și mai curat!”, se arată într-un mesaj publicat de Adina Toma, viceprimar Alba Iulia, pe o rețea de socializare.

Reamintim că, beneficiarii de ajutor social au fost implicați în acțiuni de deszăpezire după ce ninsoarea a acoperit, din nou, Alba Iulia. Ei au ajutat la curățarea mai multor zone din oraș.

După ce în noaptea de 8 ianuarie 2026 zăpada și-a făcut simțită prezența și a acoperit străzile din oraș, beneficiarii de ajutor social au continuat acțiunile de deszăpezire la care au participat și zilele trecute.

