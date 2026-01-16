FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”
Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”
Bărbatul agresat pe 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” la scurt timp după sosirea acestuia în oraș a fost amendat de polițiști pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.
Adrian Băzăvan, economist din București și membru al grupului civic „Lupii Tricolori”, a primit o amendă de 200 de lei pentru un incident care ar fi avut loc în fața unui local din apropierea Hotelului Cetate din Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”
„În urma declarațiilor martorilor și a informațiilor apărute în spațiul public s-a stabilit faptul că susnumitul a provocat scandal (…), perturbând activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”, se arată în procesul verbal întocmit de Poliția Municipiului Alba Iulia, Biroul de Ordine Publică, în data de 2 decembrie 2025.
Poliția Română m-a amendat pentru că am “perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.
Grupul de cetățeni a mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare. Iar pentru că am spus un mesaj în dezacord cu ei, m-au lovit și îmbrâncit. Iar în plus, tot eu sunt amendat. De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic.
Dar tot iubesc și nu denigrez, Poliția Română, Jandarmeria și Statul! Sunt ale noastre și în general își fac treaba foarte bine, având o mulțime de oameni competenți. Le mulțumesc”, este mesajul transmis în mediul online de Adrian Băzăvan, vineri, 16 ianuarie 2026.
