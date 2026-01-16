FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”

Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”

Bărbatul agresat pe 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” la scurt timp după sosirea acestuia în oraș a fost amendat de polițiști pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.

Adrian Băzăvan, economist din București și membru al grupului civic „Lupii Tricolori”, a primit o amendă de 200 de lei pentru un incident care ar fi avut loc în fața unui local din apropierea Hotelului Cetate din Alba Iulia.

„În urma declarațiilor martorilor și a informațiilor apărute în spațiul public s-a stabilit faptul că susnumitul a provocat scandal (…), perturbând activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”, se arată în procesul verbal întocmit de Poliția Municipiului Alba Iulia, Biroul de Ordine Publică, în data de 2 decembrie 2025.

Poliția Română m-a amendat pentru că am “perturbat activitățile desfășurate de un grup de cetățeni cu ocazia zilei naționale a României”.

Grupul de cetățeni a mânjit Ziua Națională, Catedrala Reîntregirii, Monumentul Unirii și Imnul Național cu sloganurile lor politice minoritare. Iar pentru că am spus un mesaj în dezacord cu ei, m-au lovit și îmbrâncit. Iar în plus, tot eu sunt amendat. De cei care m-au lovit, n-am auzit încă nimic.

Dar tot iubesc și nu denigrez, Poliția Română, Jandarmeria și Statul! Sunt ale noastre și în general își fac treaba foarte bine, având o mulțime de oameni competenți. Le mulțumesc”, este mesajul transmis în mediul online de Adrian Băzăvan, vineri, 16 ianuarie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI