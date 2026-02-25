Actualitate

FOTO | Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției

Bogdan Ilea

Publicat

acum 23 de minute

în

De

Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii cu privire la o nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției.

Potrivit instituției, persoanele vizate primesc mesaje în numele ANAF care conțin linkul https://anaf-formular[.]ro, site ce nu aparține autorității fiscale. 

Pagina respectivă reproduce aspectul formularului oficial, însă este folosită pentru colectarea de date personale și informații bancare, precum numele băncii, conturi sau solduri.

,,Avertizare privind o tentativă de fraudă prin folosirea unui link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF

Linkul https://anaf-formular[.]ro NU APARȚINE ANAF!

Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.

Persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, pe lânga datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc.

ANAF nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare”, se arată în mesajul ANAF.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 februarie 2026

De

25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața Meteorologii ANM au emis noi avertizări meteo de vremea rea pentru perioada 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00. Se vor […]

Citește mai mult

Actualitate

Postul Paștelui 2026 | Canonul cel Mare, citit în primele 4 zile ale celui mai aspru post de peste an

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 februarie 2026

De

Canonul cel Mare, citit în primele 4 zile ale Postului Paștelui Canonul cel Mare este citit în primele 4 zile ale postului Sfintelor Paști în bisericile ortodoxe. Canonul cel Mare, cel mai lung dintre toate canoanele existente în rânduiala Bisericii Ortodoxe, a fost compus de către Sfântul Andrei Criteanul, Arhiepiscop al Cretei, recunoscut drept „mistagogul […]

Citește mai mult

Actualitate

PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 februarie 2026

De

PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie Pentru a avea dreptul legal la pensie în România, viitorii pensionari trebuie să fi contribuit la sistemul public de pensii pentru o perioadă minimă de timp. Conform legislației actuale, […]

Citește mai mult