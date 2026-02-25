FOTO | Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii cu privire la o nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției.

Potrivit instituției, persoanele vizate primesc mesaje în numele ANAF care conțin linkul https://anaf-formular[.]ro, site ce nu aparține autorității fiscale.

Pagina respectivă reproduce aspectul formularului oficial, însă este folosită pentru colectarea de date personale și informații bancare, precum numele băncii, conturi sau solduri.

ANAF nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare”, se arată în mesajul ANAF.

