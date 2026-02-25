FOTO | Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției
Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii cu privire la o nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției.
Potrivit instituției, persoanele vizate primesc mesaje în numele ANAF care conțin linkul https://anaf-formular[.]ro, site ce nu aparține autorității fiscale.
Pagina respectivă reproduce aspectul formularului oficial, însă este folosită pentru colectarea de date personale și informații bancare, precum numele băncii, conturi sau solduri.
,,Avertizare privind o tentativă de fraudă prin folosirea unui link ce imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF
Linkul https://anaf-formular[.]ro NU APARȚINE ANAF!
Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează contribuabilii asupra unor tentative de fraudă realizate prin mesaje false transmise în numele ANAF.
Persoanele vizate primesc mesaje ce conțin un link https://anaf-formular[.]ro ce imită interfața Formularului de Contact al ANAF. Prin intermediul acestuia, pe lânga datele personale colectate sunt solicitate date bancare, precum numele băncii, conturi, solduri etc.
ANAF nu transmite astfel de mesaje, nu solicită accesarea de linkuri și nu cere prin intermediul Formularului Unic de Contact date bancare”, se arată în mesajul ANAF.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața
25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața Meteorologii ANM au emis noi avertizări meteo de vremea rea pentru perioada 25 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00. Se vor […]
Postul Paștelui 2026 | Canonul cel Mare, citit în primele 4 zile ale celui mai aspru post de peste an
Canonul cel Mare, citit în primele 4 zile ale Postului Paștelui Canonul cel Mare este citit în primele 4 zile ale postului Sfintelor Paști în bisericile ortodoxe. Canonul cel Mare, cel mai lung dintre toate canoanele existente în rânduiala Bisericii Ortodoxe, a fost compus de către Sfântul Andrei Criteanul, Arhiepiscop al Cretei, recunoscut drept „mistagogul […]
PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie
PENSII 2026 | Care este stagiul minim de cotizare: Câți ani trebuie să ai cotizați în sistemul public de pensii pentru a avea dreptul la pensie Pentru a avea dreptul legal la pensie în România, viitorii pensionari trebuie să fi contribuit la sistemul public de pensii pentru o perioadă minimă de timp. Conform legislației actuale, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de Contact al instituției
Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă online, realizată prin intermediul unui link fals care imită interfața Formularului Unic de...
25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș până joi dimineața
25-26 februarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN de vremea rea în Alba și în alte județe din țară. Strat...
Știrea Zilei
FOTO | Doi profesori de istorie din Sebeș, Mihai-Octavian Groza și Elena Damian, autori ai primului ghid bilingv de pregătire a examenului național de Bacalaureat din România
Doi profesori de istorie din Sebeș, Mihai-Octavian Groza și Elena Damian, autori ai primului ghid bilingv de pregătire a examenului...
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat parteneriatul cu Consiliul Județean Alba pentru realizarea investiției
Aqua Park-ul de peste 20 de milioane de euro de la Ocna Mureș: Și administrația din orașul salin a aprobat...
Curier Județean
DSVSA Alba: Încep controalele specifice din perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Ce vor verifica inspectorii sanitar-veterinari
DSVSA Alba: Încep controalele specifice din perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Ce vor verifica inspectorii sanitar-veterinari Direcția Sanitară Veterinară și pentru...
O primărie din Alba asigură preluarea crengilor și a vegetației lemnoase rezultate în urma curățeniei de primăvară: ,,Vă așteptăm împreună pentru un oraș curat”
O primărie din Alba asigură preluarea crengilor și a vegetației lemnoase rezultate în urma curățeniei de primăvară: ,,Vă așteptăm împreună...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează
Lucrări în desfășurare pe mai multe străzi din Teiuș: Unde se acționează În această perioadă sunt în desfășurare lucrări pe...
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea Societății „Avram Iancu”: „În loc să fiți parte din soluție, ați ales să jucați ca parte din problemele cu care moții se confruntă”
Drept la replică | Prof. Irimie Popa după Memoriul primarilor din Apuseni care au cerut demiterea sa de la conducerea...
Opinii Comentarii
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox
24 februarie: Întâia şi a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox...