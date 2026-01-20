FOTO | Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și nu din orașele mari, unde cerul este mai luminos decât aurora”
Auroră boreală, vizibilă parțial în România: „Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și nu din orașele mari, unde cerul este mai luminos decât aurora”
O aurolă boreală a fost vizibilă, în noaptea de luni spre marți, parțial, în România.
„Pe 20 ianuarie, când o să vă treziți, o să vedeți că mulți oameni au fost impresionați de o auroră boreală care s-a văzut din țara noastră.
Să nu vă pară rău, pentru că aurora s-a văzut cel mai bine în fotografii sau cu ochiul liber din locurile fără poluare luminoasă.
Fotografiile sunt făcute cu timp de expunere mai mare decât al ochiului, drept pentru care când te uiți cu ochii din dotare, automat vei vedea ceva mai puțin strălucitor. Senzorul camerei este sensibil la roșu mai mult decât ochiul, deci aurora s-ar vedea mai puțin colorată decât în fotografii.
Cu ochiul liber s-a văzut ceva, ceva, dar foarte jos față de orizont și nu din orașele mari, unde cerul este mai luminos decât aurora.
Aurora a avut cea mai mare strălucire între ora 23:30 și miezul nopții”, a precizat astronomul Adrian Șonka.
foto: Meteoplus
