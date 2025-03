FOTO: Atleta Mihaela Blaga – aur la Under 23 și bronz la senioare la naționalele de 10 kilometri! Mica Romă Blaj – vicecampioană pe echipe, Lucian Ștefan – argint

Atleta Mihaela Blaga – aur la Under 23 și bronz la senioare la naționalele de 10 kilometri! Mica Romă Blaj – vicecampioană pe echipe, Lucian Ștefan – argint

Rezultate excelente obținute de competitorii de la „Mica Romă” Blaj la București, la Campionatul Național de atletism pe 10 km, pentru seniori și Under 23: Mihaela Blaga a devenit campioană națională la Under 23 și a cucerit medalia de bronz la seniori, Lucian Ștefan (dublă legitimare) a fost vicecampion național la Under 23, iar echipa masculină de la „Mica Romă” Blaj, în componența Lucian Ștefan, George Cosma și Robert Dumitrescu a devenit vicecampioană națională la under 23.

„Mihaela a alergat foarte bine fiind la doar o secundă diferență față de baremul pentru Campionatul European U23 in proba de 10km deși nu este specializată pe această probă. Rezultatele sunt foarte bune. Echipa de băieți a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului la categoria U23 deși toti trei sunt U20 si din echipă nu a facut parte Alin Savlovschi„, a transmis antrenoarea Cristina Man.