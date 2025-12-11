Rămâi conectat

FOTO | „Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații

Ioana Oprean

acum 24 de minute

O expoziție de artă cu scop caritabil are loc joi, 11 decembrie 2025, la Alba Iulia, în fostul spațiu Art din Centru, între orele 10.00-18.00. Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru ajutorarea a 47 de familii din zonele izolate ale

Lucrările expuse au fost realizate de tineri voluntari în cadrul proiectului „Amplificarea focusului și relaxare mentală prin informare, artă și meșteșug”.

Expoziția arată cum creația artistică îmbunătățește starea de spirit și stima de sine. Fiecare lucrare este un dar și poate fi achiziționată prin donație.

Toate fondurile susțin Campania „Dăruiește speranță” a RUNNING & CYCLING CLUB BLAJ, ediția a VIII-a.

Desfășurarea campaniei „Dăruiește speranță”

• 11 decembrie: Expoziție de artă cu scop caritabil
• 14–18 decembrie 2025: Colectă de alimente neperisabile la sediul FJTA Alba Iulia, Str. Regina Maria nr. 1
• 16–18 decembrie 2025: Colectă de alimente neperisabile la sediul FJTA Blaj, Parcul Avram Iancu
• 19 decembrie: Completarea pachetelor cu produse cumpărate din donații
• 20–21 decembrie: Voluntarii RUNNING pornesc spre satele izolate din Trascău, colindă bătrânii și distribuie pachetele

