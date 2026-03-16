FOTO | APEL UMANITAR pentru un bărbat de 48 de ani, din Roșia Montană, tată a 5 copii: Nicolae, afectat de o boală osoasă gravă, are nevoie urgent de o operație costisitoare și de o proteză pentru a putea merge din nou normal

APEL UMANITAR pentru un bărbat de 48 de ani, din Roșia Montană, tată a 5 copii: Nicolae, afectat de o boală osoasă gravă, are nevoie urgent de o operație costisitoare și de o proteză pentru a putea merge din nou normal
Alin Purda și Cristian Stan, doi oameni cu inimă mare din Munții Apuseni, au lansat, la mijlocul lunii martie 2026, un apel pentru ajutorarea unui bărbat de 48 de ani, din Roșia Montană, județul Alba.
Nicolae, tată a 5 copii, suferă de o boală osoasă gravă. O operație ale cărei costuri sunt mult peste posibilitățile financiare ale familiei sale și o proteză i-ar da șansa de a merge din nou normal și de a putea munci pentru a-și întreține familia în condiții decente.
„În această perioadă sfântă a Postului Paștelui, Biserica ne amintește că postul nu înseamnă doar să ne abținem de la mâncare, ci mai ales să deschidem inimile noastre către cei aflați în suferință. Faptele bune, milostenia și ajutorul oferit aproapelui sunt cele mai frumoase daruri pe care le putem aduce înaintea lui Dumnezeu.
Astăzi vă cer din nou sprijinul, pentru Nicolae, un om care trece printr-o grea încercare. În urma investigațiilor medicale, medicii au stabilit diagnosticul de necroză avasculară a capului femural drept (gradul III), o afecțiune gravă care îi provoacă dureri puternice și îi face fiecare pas extrem de dificil. Nicolae trăiește împreună cu soția lui și cu cei 5 copilași ai lor. Neavând posibilitate de a munci, din cauza bolii, se întrețin din micul lor venit (n.a. venitul minim de incluziune).
Pentru a putea merge din nou fără suferință, are nevoie urgent de o operație și de o proteză. Costul intervenției depășește posibilitățile sale, iar pentru a putea face operația trebuie strânsă suma de aproximativ 2.500 de euro.
În aceste zile binecuvântate, fiecare dintre noi poate deveni un instrument al lui Dumnezeu pentru a aduce speranță unui om aflat în necaz. Poate că pentru unii este doar o mică donație, dar pentru el înseamnă șansa la o viață fără durere și la pași făcuți din nou, ca orice om normal.
Orice ajutor contează. Orice distribuire poate ajunge la cineva care poate ajuta.
Haideți să arătăm că bunătatea, credința și solidaritatea sunt vii în comunitatea noastră!
Dumnezeu să răsplătească fiecăruia după inimă!
Donațiile se pot face direct în contul lui la Banca Transilvania:
RO13BTRLRONCRT0347111401
Titular: Lungu Carmen Nicolae”, se arată în apelul umanitar.
