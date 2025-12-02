Rămâi conectat

FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă

Ioana Oprean

acum 2 ore

APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă

O tânără din Alba Iulia a inițiat un apel umanitar pentru o familie de 5 persoane care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu. Oamenii trăiesc în cartierul albaiulian Pâclișa, iar de când au rămas fără un acoperiș deasupra capului locuiesc într-o rulotă.

,,O familie cu 5 persoane din satul Pâclișa a rămas fără casă în urma unui incendiu. În prezent locuiesc într-o rulotă, iar tatăl muncește zi de zi să reconstruiască locuința, însă nu are toate materialele necesare.

Avem nevoie de oameni cu suflet pentru a-i ajuta să-și recâștige un cămin. Orice donație materiale, bani sau distribuirea mesajului contează enorm!”, au transmis oamenii care au inițiat apelul umanitar.

Necesar urgent pentru finalizarea casei:

Fațadă:
• polistiren 50 mp (10 cm)
• vată 10 mp (10 cm)
• adeziv 30 saci
• plasă fibră 100 mp
• decorativă 6 găleți

Uși:
• ușă intrare (orice dimensiune apropiată)
• 2 uși interior: 1.10×2.10 și 0.90×2.10 m

Interior:
• plasă fibră 200 mp
• tinci 20 saci
• adeziv 40 saci

Tavan:
• OSB/rigips 70 mp
• folie anticondens 70 mp

Dacă puteți ajuta cu ceva sau cunoașteți persoane dispuse să doneze materiale, puteți scrie un mesaj privat la link-ul din articol. Hai să îi ajutăm să aibă din nou o casă!

