FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
O tânără din Alba Iulia a inițiat un apel umanitar pentru o familie de 5 persoane care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu. Oamenii trăiesc în cartierul albaiulian Pâclișa, iar de când au rămas fără un acoperiș deasupra capului locuiesc într-o rulotă.
,,O familie cu 5 persoane din satul Pâclișa a rămas fără casă în urma unui incendiu. În prezent locuiesc într-o rulotă, iar tatăl muncește zi de zi să reconstruiască locuința, însă nu are toate materialele necesare.
Avem nevoie de oameni cu suflet pentru a-i ajuta să-și recâștige un cămin. Orice donație materiale, bani sau distribuirea mesajului contează enorm!”, au transmis oamenii care au inițiat apelul umanitar.
Necesar urgent pentru finalizarea casei:
Fațadă:
• polistiren 50 mp (10 cm)
• vată 10 mp (10 cm)
• adeziv 30 saci
• plasă fibră 100 mp
• decorativă 6 găleți
Uși:
• ușă intrare (orice dimensiune apropiată)
• 2 uși interior: 1.10×2.10 și 0.90×2.10 m
Interior:
• plasă fibră 200 mp
• tinci 20 saci
• adeziv 40 saci
Tavan:
• OSB/rigips 70 mp
• folie anticondens 70 mp
Dacă puteți ajuta cu ceva sau cunoașteți persoane dispuse să doneze materiale, puteți scrie un mesaj privat la link-ul din articol. Hai să îi ajutăm să aibă din nou o casă!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație
Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație Marius Pintea, directorul liceului din Teiuș, a primit în 2025 titlul de „Directorul anului pentru inovare”, după ce a reușit să transforme școala pe care o conduce într-un centru […]
VIDEO | Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură în Apuseni cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o
Tanti Ana, bătrânica care trăiește singură cu 64 de lei pe lună, are casă nouă de Crăciun. Locuința, sfințită de Sfântul Andrei, în prezența voluntarilor care au renovat-o Tanti Ana, bătrânica de 85 de ani din satul Galați, județul Alba, care trăiește singură dintr-o indemnizație de 64 de lei, va avea parte de o bătrânețe […]
FOTO | Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative
Târg caritabil de turtă dulce într-un oraș din Alba: 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici. O parte din banii strânși, donați unui centru de îngrijiri paliative Spiridușii de la Sebeș s-au apucat de pregătirile pentru târgul de Crăciun. O parte dintre figurinele de turtă dulce, realizate cu grijă de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Băuturile alcoolice se scumpesc de la 1 ianuarie 2025. Producătorii cer Guvernului amânarea majorării accizei: „Nu are efectele scontate”
Băuturile alcoolice se scumpesc de la 1 ianuarie 2025. Producătorii cer Guvernului amânarea majorării accizei: „Nu are efectele scontate” De...
Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon”
Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon” Agenția Națională...
Știrea Zilei
FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație
Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat...
FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o...
Curier Județean
VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor
Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor Un accident rutier cu pagube materiale a avut...
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău
ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău Un accident rutier a avut loc marți seara, în...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...