FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă

APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă

O tânără din Alba Iulia a inițiat un apel umanitar pentru o familie de 5 persoane care și-a pierdut locuința în urma unui incendiu. Oamenii trăiesc în cartierul albaiulian Pâclișa, iar de când au rămas fără un acoperiș deasupra capului locuiesc într-o rulotă.

,,O familie cu 5 persoane din satul Pâclișa a rămas fără casă în urma unui incendiu. În prezent locuiesc într-o rulotă, iar tatăl muncește zi de zi să reconstruiască locuința, însă nu are toate materialele necesare.

Avem nevoie de oameni cu suflet pentru a-i ajuta să-și recâștige un cămin. Orice donație materiale, bani sau distribuirea mesajului contează enorm!”, au transmis oamenii care au inițiat apelul umanitar.

Necesar urgent pentru finalizarea casei:

Fațadă:

• polistiren 50 mp (10 cm)

• vată 10 mp (10 cm)

• adeziv 30 saci

• plasă fibră 100 mp

• decorativă 6 găleți

Uși:

• ușă intrare (orice dimensiune apropiată)

• 2 uși interior: 1.10×2.10 și 0.90×2.10 m

Interior:

• plasă fibră 200 mp

• tinci 20 saci

• adeziv 40 saci

Tavan:

• OSB/rigips 70 mp

• folie anticondens 70 mp

Dacă puteți ajuta cu ceva sau cunoașteți persoane dispuse să doneze materiale, puteți scrie un mesaj privat la link-ul din articol. Hai să îi ajutăm să aibă din nou o casă!

