FOTO | APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură. Asociație: „Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit”
APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură
Asociația Help 4 Strays a lansat un apel public pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură.
„Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit”, spune Andreea Berar, fondatoarea asociației.
În cazul lui Bubico, s-a întâmplat exact ceea de ce ne era teamă. Și-a pierdut mai mult de jumătate din pielea de pe gât și laterale.
Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit.
Are nevoie de transfuzie!!!! Are nevoie de ajutor! Doamna doctor face tot posibilul pentru el, dar o dată cu pielea pierdută, a pierdut și proteină. I-a fost îndepărtată pielea moartă, primește perfuzii, fluide, antibiotice. Starea lui este gravă, rămâne internat și monitorizat la veterinar!
Dacă doriți să ajutați financiar în cazul lui Bubico, o puteți face în contul asociației mele,
Beneficiar: Asociatia Help 4 Strays
RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)
RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)
* bt pay: 0757 388 209
* Revolut: 0757 388 209
* PayPal: [email protected]
Mulțumesc pentru orice ajutor!”, precizează Andreea Berar.
