FOTO | Apel în Dosarul Jafului de la Sibiu: Cei trei inculpați, dar și fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, la Curtea de Apel Alba Iulia
Apel în Dosarul Jafului de la Sibiu: Cei trei inculpați, dar și fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, la Curtea de Apel Alba Iulia
La Curtea de Apel Alba Iulia se judecă, miercuri, 4 martie 2026, apelul în Dosarul Jafului de la Sibiu.
În sala de judecată se regăsesc cei trei inculpați judecați în Dosarul Jafului de la Sibiu, Marian-Cristian Minae, Laurențiu Ghiţă și Costinel-Cosmin Zuleam, dar și Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, ca parte vătămată.
Cei trei inculpaț au fost aduși în fața instanței, în 9 februarie 2026, pentru prima dată împreună. Procesul acestora se încheiase pe fond la Tribunalul Alba.
În noiembrie 2025, Tribunalul Alba a pronunțat condamnări în prima instanță: Marian-Cristian Minae și Laurențiu Ghiţă au primit închisoare pe viață, Costinel-Cosmin Zuleam, fiind judecat în lipsă până la capturare, a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, complicitate la tâlhărie și alte infracțiuni.
Toți 3 au formulat apel împotriva sentinței, astfel că luni aceasta s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia în 9 februarie 2026.
Curtea de Apel Alba Iulia a menținut însă măsura arestării preventive a celor trei inculpați, hotărârea instanței fiind definitivă. Prin urmare, judecarea cauzei în apel continuă, tot la Curtea de Apel Alba Iulia, astăzi, miercuri, 4 martie 2026.
În 9 februarie 2026, Laurențiu Ghiță, unul dintre cei trei inculpați, a făcut declarații șocante. El a acuzat-o pe Adriana Viliginschi, fostă concubină a lui Adrian Kreiner, că l-ar fi omorât pe omul de afaceri sibian. „A fost prins (n.a. adevăratul criminal), l-ați văzut. Adriana Kreiner este criminala. Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi. Nu (n.a. nu am vorbit cu ea despre crimă). (…) Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă așa ceva”, a spus Laurențiu Ghiță.
Adriana Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner, a fost reținută, iar ulterior plasată în arest preventiv, fiind cercetată pentru complicitate la omor în dosarul crimei pentru avere. Ea ar fi ajutat-o pe Amiana Paștină să își ucidă mama.
În noaptea de 5/6 noiembrie 2023, omul de afaceri Adrian Kreiner, cunoscut în mediul de business din Sibiu, a fost atacat, legat, agresat și jefuit în propria casă de trei bărbați purtând cagule. El a suferit răniri severe și a murit la spital câteva ore mai târziu în urma traumelor suferite în timpul jafului. Poliția a considerat că motivul principal al atacului a fost jafurile urmate de sustragerea de bunuri valoroase (de exemplu ceasuri scumpe).
Cei trei presupuşi autori ai jafului şi crimei sunt Marian-Cristian Minae, Laurențiu Ghiţă și Costinel-Cosmin Zuleam.
Doi dintre ei au fost capturaţi în Marea Britanie și Irlanda de Nord, iar al treilea, Costinel-Cosmin Zuleam, a fugit și a ajuns pe liste internaționale de urmărire.
După o perioadă în care a fost fugit, Zuleam a fost arestat în Indonezia (Bali) și adus în România, unde a fost prezentat instanțelor pentru măsuri de arest în Disarul Jafului din Sibiu.
