FOTO | APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă”

APEL DISPERAT pentru mai mulți câini dintr-un adăpost din Alba care urmează să fie eutanasiați: ,,Mai au doar câteva zile. Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă”

Un apel disperat a fost lansat în mediul online de iubitorii din animale din Alba, pentru salvarea mai multor câini fără stăpân care se află într-un adăpost din județ. Patrupedele mai au doar câteva zile de trăit, după care vor fi eutanasiați dacă nu sunt adoptați.

Este nevoie fie de adopție permanentă și responsabilă, fie de foster pentru o perioadă limitată, până se găsesc soluții și adoptatori pentru căței.

,,Peste câteva zile, urmează injecția letală pentru acești câini din Alba. Nu este o amenințare, este realitatea rece a unui sistem care nu mai are loc pentru ei. Din păcate, chiar și femele cu tot cu puiuți în burtică sunt supuse la cruzimea aceasta.

Cerem o mână întinsă, un colț de curte, o adopție responsabilă, sau măcar o distribuire care să ajungă la omul acela care are un loc liber în inimă. Sunt căței extrem de buni și blânzi. Deja am reușit să plasăm în adopție pentru o lună de zile femela (gestantă) din prima poză, însă avem nevoie de ajutor și pentru ceilalți. Chiar dacă sunteți din alt județ, facem cumva să rezolvăm și cu transportul”, a transmis o tânără din Alba.

,,Nu reușim noi să sterilizăm cât poți alții să abandoneze. Sunt ani de zile de când se fac campanii gratuite dar în continuare nepăsarea e la cote maxime, din păcate fără sancțiuni nu se poate schimba mare lucru.

E strigător la cer că unele primării aleg eutanasierea (atât de costisitoare), în locul prevenției, în condițiile în care au baza legală să folosească propriile fonduri pentru sterilizări și microcipări, dar știm cu toții că „hinghereala” e „o vacă bună de muls”.

Până una alta îi rog pe toți cei asumați, care își doresc un cățel, să caute înainte de toate într-un adăpost public, de data asta cu prioritate în acest lagăr”, a scris pe Facebook reprezentantul unei asociații din județ.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI