FOTO: Antrenorul Tiberiu Tanțoș – omul care în ultimele 4 decenii s-a identificat cu schiul din Munții Apuseni | Palmares impresionant pentru abrudeanul care a scris istorie în schiul alpin din România

În acest straniu secol al sportului, schiul poate fi considerat un templu în care curajul, vigoarea fizică și spirituală se împletesc atât de armonios cu dorința de frumos și de mai bine. În ținutul moțesc schiul este cunoscut încă de demult, de pe vremea când bocancii erau din piele și schiurile de lemn, iar acest sport devenise un mijloc de deplasare pentru armată și în special pentru vânătorii de munte. Tehnica a evoluat mult și cu repeziciune, în prezent materialele sunt din fibră de carbon, pistele înghețate artificial și vitezele schiorilor amețitoare. Rege al celui mai popular sport de iarnă este schiul alpin care a avut șansa să se remarce și în regiunea munților Apuseni datorită unor oameni dedicați, profesorii Mihai Berindei, Dănuț Gligor și Tiberiu Tanțoș, care din dragoste pentru munte și pentru copii au dorit și au făcut tot posibilul să se audă în țară și peste hotare de acest ținut care a dat mulți campioni ce au cucerit numeroase trofee.

*Comunismul, chinurile tranziției și… pasiune!

După Mihai Berindei și Dănuț Gligor, abrudeanul Tiberiu Tanțoș se pregătește să părăsească, în această toamnă, scena profesională pe care a activat mai bine de 4 decenii. Ajuns la vârsta de 68 de ani (ziua sa de naștere fiind în 24 mai! La mulți ani și din partea noastră) și trecând de vârsta de pensionare, profesorul Tiberiu Tanțoș vrea să predea ștafeta următoarei generații de antrenori. Modest, poate prea discret, în privința performanțelor repurtate de-a lungul activității atât de rodnice, antrenorul abrudean a trăit intens schiul din Munții Apuseni, fenomen de care și-a legat destinul.

“Eu personal sunt foarte mândru de toți sportivii mei, de toate generațiile pe care le-am avut, fiecare a fost specială în felul ei, iar în sufletul meu fiecare sportiv trecut prin mâna mea are un loc aparte”, a spus Tiberiu Tanțoș.

Tiberiu Tanțoș a practicat schiul alpin de performanță, a câștigat și un titlu de campion universitar în 1978, în perioada când era student (în 1979 a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport din București). În același an a venit la Abrud, luând ființă prima Școala Sportivă de Schi din Munții Apuseni. Peste doi ani, în 1980, se pun bazele Clubului Sportiv Școlar la Câmpeni, însă în 2016 această secție este desființată în zonă și mutată la Blaj (la CSȘ-ul din localitate), unde activează și astăzi. Primul deceniu al clubului din Țara Moților a fost unul productiv. În comunismul atât de hulit erau bani pentru sport și se puteau pune bazele unei pregătiri bune. După 1990, lucrurile s-au schimbat dramatic, nu mai existau fonduri pentru echipamente sau cantonamente, secțiile de schi fond au fost desființate, sportivii fiind greu de susținut în acea perioadă. Erau vremuri de cumpănă, o perioadă tulbure, depășită grație unei pasiuni greu de imaginat acum, în 2020.

“În primul rând, în 1994 am constituit o asociație, <<Asociația Sportivă Montana Abrud>>, prin care am putut să achiziționăm un microbuz adus din Germania. Am primit donații de echipamente din străinătate și sponsorizări care ne-au ajutat încet, încet să progresăm. Deja era un decalaj mare între noi și cluburile puternice din țară care aveau finanțări bune și susținere din partea părințiilor schiorilor, fiind orașe mari unde oamenii aveau alte posibilități, comparativ cu regiunea noastră. Tot ce am primit am încercat să folosim judicios, pentru că în timp ce alții aveau toate condițiile, noi nu aveam nici măcar pârtie, căram de schiuri în spate pe dealurile din zonă, unde și copiii mei au învățat să schieze, sau la sfârșit de săptămână făceam drumuri lungi și obositoare pentru a schia în condiții mai bune la Arieșeni. Plecam în cantonamente și la competiții unde stăteam prin internate, găteam la reșou și în tot acest timp trebuia să fii și mamă și tată și bucătar și medic și psiholog și service man. A fost greu și ne-a luat 8 ani să recuperăm acest decalaj, 8 ani în care nu am stat degeaba și ne-am străduit să fim din ce în ce mai buni, însă având rezultate a venit și finanțarea mult dorită. Din anul 1998 am început să ne asociem cu alte cluburi din țară și să mergem la curse internaționale, mai întâi de copii și apoi de juniori. Am putut să ne prelungim perioada de pregătire pe zăpadă în cantonamente pe ghețarii din Austria, și mai apoi să câștigăm trofee”, povestește profesorul Tiberiu Tanțoș.

*Palmares extraordinar la CSȘ Câmpeni

În cele din urmă eforturile din acele vremuri dificile, când totul atârna practic de un fir de ață, și-au găsit concretizarea în performanțe, în cucerirea de medalii. Cei 40 de ani de activitate ai profesorului Tanțoș s-au transformat într-un adevărat palmares, o panoplie de trofee, una realmente impresionantă pentru un club cu o singură secție, în speță CSȘ Câmpeni. Prin mâinile pasionatului antrenor de schi au trecut în cele 4 decenii sute de sportivi, iar 35 dintre aceștia au cunoscut rezultate excelente la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare. 20 dintre schiorii pregătiți de Tiberiu Tanțoș au urcat pe podiumurile interne, iar alți 10 au ajuns chiar campioni naționali ai României, unii chiar în repetate rânduri. Mai mult, majoritatea acestora au avut ocazii de-a lungul vremii să ia startul la diverse curse internaționale, au văzut lumea, au luat contact cu evoluția schiului alpin pe plan extern, au concurat în cele mai renumite stațiuni montane ale Europei și au legat prietenii. Sportivii săi au strâns, doar la Campionatele Naționale și Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare, 133 de medalii, între care 48 de aur, 50 de argint și 35 de bronz, dar și alte distincții la Campionatele Naționale Universitare: 4 medalii de aur, 4 de argint și două de bronz. De asemenea, în tot acest timp sportivii legitimați în Munții Apuseni au mai adunat peste 50 de clasări pe podium și la alte întreceri din țară (mai bine de jumătate însemnând locul întâi), dar și alte zeci de locuri fruntașe la diversele competiții oficiale naționale.

În ultimii ani au existat și alte reușite, extrem de rare în istoria unui club, mai ales atât de mic, momente de maximă satisfacție, raportat la posibilitățile avute la îndemână. Mai întâi, în 2015, când schioarele de la CSȘ Câmpeni ocupă integral podiumul la slalom uriaș, junioare mari, la Campionatele Naționale ale Cluburilor Sportive Școlare (în ordine, Ciocănel Raluca, Kis Timea și Bianca Copoț). În 2017, Ciocănel Raluca a dominat competițiile din țară, câștigând absolut tot la campionatele naționale de juniori și seniori, adunând 8 titluri de campion național și alte două titluri de campioană universitară. Tot în același an Raluca a reușit calificarea la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud, în proba de slalom. A fost singura sportivă din România calificată la feminin, în probele tehnice, dar din cauza neconcordanțelor existente la nivel de federație nu a plecat cu lotul ‘tricolor” în Coreea. Din cauza acestui eveniment, sportiva a pierdut însă finanțarea publică, dar și cea privată, iar un an mai târziu, la doar 23 de ani, s-a retras din activitate și s-a stabilit în Austria.

Și pentru a întregi imaginea a ceea ce înseamnă 40 de ani de activitate, să mai spunem că profesorul de schi originar din Abrud a bătut Europa în lung și-n lat pentru pregătire și participare la concursuri făcând zeci de mii de kilometri pentru cele aproximativ 300 de prezențe la competițiile internaționale la care au participat sportivii săi, adunând puncte FIS pentru calificarea la cursele de rang mondial în schiul alpin. A fost prezent și s-a calificat la 4 Campionate Mondiale de Juniori (Crans Montana – Elveția 2011, Roccaraso – Italia 2012, Jasna – Slovacia 2014, Are – Suedia 2017), la un Campionat Mondial de Seniori (St. Moritz – Elveția 2017), la Festivalul Olimpic al Sportului European (Poiana Brașov 2013 și Sarajevo 2019), având 3 starturi în Cupa Mondială și 6 starturi în Cupa Europei. Și în alte curse de nivel internațional s-au înregistrat rezultate de apreciat, cu șase urcări pe podium, cea mai importantă performanță fiind reușită de Ciocănel Raluca – care s-a impus în 2018 într-o cursă FIS din Croația, la care se adaugă 5 locuri trei și alte 9 clasări pe locurile 4-6. Într-o structură piramidală, până a ajunge la cursele de juniori elevii săi au activat la competițiile europene rezervate copiilor. La acest capitol, în dreptul profesorului Tanțoș stau 17 participări (Bambi Cup 1993, Belgrad Trophy 2004, Val d’Isere 2004, Vratna 2005, Topollino Italia 2005 și 2007, Trofeul Borufa Andorra 1998, 2006 și 2008, Formigal Spania 2006 și 2008, Ricky Cehia 2005, Bansko Bulgaria 2006, Zagreb Croația 2007, Uludag Turcia 1999 și 2010, Children Trophy 2018 Brașov).

*Regretele pierderii fiului…

Fiul său, regretatul Andrei Teodor Tanțoș, a fost unul dintre sportivii ce au parcurs acest circuit al curselor de copii de pe “Bătrânul Continent”, care mai este denumit și Campionatul Mondial de Copii, deoarece participă cei mai buni schiori din fiecare țară, iar cei ce au câștigat astfel de competiții în trecut sunt astăzi în elita mondială. Din păcate a venit o adevărată lovitură a destinului în 2012, când băiatul antrenorului Tiberiu Tanțoș a decedat, la 20 de ani, într-un cumplit accident rutier, zborul spre culmi frângându-se brutal. Desemnat post mortem, în 2013, cetățean de onoare al orașului Abrud, Andrei, un sportiv foarte talentat și muncitor, a fost multiplu campion național (2008-2012), atât la copii cât și la juniori, cu două calificări la Campionatele Mondiale de Juniori (2011 și 2012).

Putere pentru a trece peste acest cutremurător moment i-a dat familia, care timp de 5 ani (2013-2017) a organizat un concurs de schi la Arieșeni pentru juniori-seniori, cu prima ediție la Abrud. Simbolic, pe pârtia unde Andi a învățat să schieze, eveniment pentru care s-au făcut eforturi uriașe, acolo neexistând infrastructură pentru acest concurs care a punctat în Cupa României la categoria Open, dar care a vrut să arate că dacă muncești și ai ambiție nu contează de unde pleci. Ideea de la care s-a pornit a fost aceea de comemorare a memoriei multiplului campion național la schi alpin, dar și realizarea unui eveniment dedicat schiorilor juniori și seniori care în afară de Campionatele Naționale nu mai aveau nicio competiție în România. Participarea a fost numeroasă în toți acești ani în care Cupa “Andrei Tantoș” s-a derulat cu ajutorul Consiliului Județean Alba, Asociației Sportive Montana Abrud, sponsorilor și colaboratorilor.

„Majoritatea copiilor au făcut sport, au avut ocazia să iasă în lume încă de la vârste fragede, dar eu i-am îndemnat și spre școală, iar ca atare toți au ajuns bine: medici, profesori, arhitecți. Raluca Ciocănel a luat drumul antrenoratului pentru o vreme și a antrenat timp de două sezoane echipa de preselecție a Chinei pentru Olimpiada care în 2022 va avea loc la Beijing. În schiul alpin românesc există multe lipsuri, atât materiale, de personal, dar și de sportivi care în lipsa susținerii se retrag după vârsta junioratului, în condițiile în care participarea la evenimentele de rang mondial sunt niște obiective greu de atins și în general cu mari eforturi personale, deși nu ar trebui să fie așa. Viitor există și în schiul alpin românesc, dar este nevoie de mai multă implicare, de o viziune pe termen lung, o strategie unitară după care să se lucreze și o mai mare atenția la resursa de bază care este sportivul. Eu am speranță și sunt optimist că generațiile care vin din urmă știu sau vor ști să se orienteze, astfel încât România să realizeze rezultate remarcabile și în schiul alpin… “, a încheiat Tiberiu Tanțoș, un antrenor pentru care pasiunea pentru schiul alpin reprezintă un mod de viață, o idee de a continua indiferent ce obstacol ai în față, cât de mare pare muntele ce trebuie escaladat!

Din 2008 și până în prezent profesorul abrudean a avut mereu sportivi convocați în loturile naționale de juniori, care ulterior au făcut pasul spre loturile de seniori, la un moment dat conjudețeanul nostru fiind și antrenorul lotului olimpic feminin al României. Tot de atunci, nu a existat an în care în care să nu se bucure de nominalizări în cadrul Galei Sportului Județean, apogeul fiind atins de cele două titluri de “sportivul anului” adjudecate de schiorii Dan Moldovan (2014) și Ciocănel Raluca (2017).

A preluat ștafeta performanței, a suportat dificultatea vremurilor de după ’89, a rezistat și s-a bătut pentru ca flacăra să nu se stingă, iar acum se pregătește, într-un mod decent, să lase locul altora, care să-i continue munca: Tiberiu Tanțoș – omul cu suflet mare, modest, merită repetat acest lucru, care se identifică cu istoria schiului din Munții Apuseni.