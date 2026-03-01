FOTO | Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș

Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș

Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit, astăzi, 1 martie 2026, mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au ales să petreacă începutul primăverii la Băile Sărate Ocna Mureș.

Acțiunea s-a desfășurat alături de primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, iar gestul a fost unul simbolic, menit să marcheze tradiția Mărțișorului și să aducă un zâmbet celor prezente.

Reprezentanții Ansamblul ”Tradiții Uiorene” au scris următoarele pe o rețea de socializare:

,,Astăzi, de 1 Martie, sărbătorim începutul primăverii și nu există o modalitate mai frumoasă de a celebra decât ,oferind un mărțișor doamnelor și domnișoarelor!

În această zi de sărbătoare, alături de primarul orașului Ocna Mures-Silviu Vinţeler am dăruit mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor care azi au poposit la Băile Sărate Ocna Mureș vă îndemn să păstrați tradițiile și să dăruiți un mărțișor celor dragi, simbol al prieteniei și al bucuriei.

Să avem cu toții o primăvară frumoasă și multe împliniri! Și nu uitați, acolo unde este iubire, este și Dumnezeu. Să răspândim lumina iubirii în jurul nostru, chiar și printr-un zâmbet, o vorbă bună sau un gest simplu. Sufletul se îmbogățește atunci când oferă!”, se arată într-o postare publicată de Tradiții Uiorene Ocna Mureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI