Curier Județean

FOTO | Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

în

De

Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș

Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit, astăzi, 1 martie 2026, mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au ales să petreacă începutul primăverii la Băile Sărate Ocna Mureș.

Acțiunea s-a desfășurat alături de primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, iar gestul a fost unul simbolic, menit să marcheze tradiția Mărțișorului și să aducă un zâmbet celor prezente.

Reprezentanții Ansamblul ”Tradiții Uiorene” au scris următoarele pe o rețea de socializare: 

,,Astăzi, de 1 Martie, sărbătorim începutul primăverii și nu există o modalitate mai frumoasă de a celebra decât ,oferind un mărțișor doamnelor și domnișoarelor!

În această zi de sărbătoare, alături de primarul orașului Ocna Mures-Silviu Vinţeler am dăruit mărțișoare tuturor doamnelor și domnișoarelor  care azi au poposit la Băile Sărate Ocna Mureș vă îndemn să păstrați tradițiile și să dăruiți un mărțișor celor dragi, simbol al prieteniei și al bucuriei.

Să avem cu toții o primăvară frumoasă și multe împliniri! Și nu uitați, acolo unde este iubire, este și Dumnezeu. Să răspândim lumina iubirii în jurul nostru, chiar și printr-un zâmbet, o vorbă bună sau un gest simplu. Sufletul se îmbogățește atunci când oferă!”, se arată într-o postare publicată de Tradiții Uiorene Ocna Mureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | 1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

1 martie 2026

De

1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații” Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia a fost vizitat, astăzi, 1 martie 2026, de membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și de voluntarii Interact Alba Iulia, care […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

1 martie 2026

De

Hirotonire de diacon în Catedrala Blajului: Romulus Borbely a primit hirotonirea în Duminica Întâi din Post Un nou diacon a fost hirotonit, duminică, 1 martie 2026, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, în cadrul unei slujbe oficiate de Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Ipodiaconul Romulus Borbely, din Eparhia Greco-Catolică […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

1 martie 2026

De

Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina Un tânăr de 19 ani, din Mănărade, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, după ce ar fi condus sub influența alcoolului și a intrat cu mașina într-un cap de pod.  […]

Citește mai mult