FOTO | Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării: „Pentru asistența socială respingem orice măsură de diminuare a cheltuielilor de personal”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării

Și membrii SINDICATULUI ACORD au protestat, marți, 10 februarie 2026, împotriva măsurilor de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan în pachetul de măsuri privind administrația.

La protest, desfășurat în semn de solidaritate cu cel din primării, au luat parte și angajații DGASPC Alba, care activează în domeniul asistenței sociale.

Acțiuni similare au făcut și angajații DASPC Mureș, DGASPC Ialomița și DGASPC Prahova.

„Pentru asistența socială respingem orice măsură de diminuare a cheltuielilor de personal”, este mesajul transmis de protestatariu din DGASPC-urile amintite.

Peste 1.300 de primării din România s-au aflat, marți, 10 februarie 2026, în grevă de avertisment.

