FOTO | Andrei Liviu Cârja, noul șef al Secției Drumuri Naționale Alba: Fostul director a ieșit la pensie

Inginerul Andrei Liviu Cârja (37 de ani) este noul șef la Secția Drumuri Naționale (SDN) Alba din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj. El a preluat postul ocupat anterior de Liviu Hondola.

Fostul șef al Secției Drumuri Naționale Alba, Liviu Hondola, a ieșit la pensie.

Andrei Liviu Cârja, originar din comuna Sălciua, a fost din iunie 2019 până în prezent șef district la SDN Alba.

Noul director a lucrat, în trecut, și la Drumuri și Poduri Locale (DPL) Alba, unde a fost și director general în perioada 2017-2018.

,,Da. A fost numit noul șef de secție”, a confirmat Anca Pop (DRDP Cluj) pentru Ziarul Unirea, miercuri, 18 februarie 2026.

D.R.D.P. Cluj este subunitate a C.N.A.D.N.R. – S.A. În teritoriu, D.R.D.P. Cluj are în subordine 9 Secții Naționale de Drumuri, și anume:

SDN Cluj

SDN Bistrița

SDN Oradea

SDN Baia Mare

SDN Alba

SDN Satu Mare

SDN Zalău

Secția Autostrăzi

Secția Producție

Laborator

