Curier Județean

FOTO | Andrei David Muntean, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu" Alba Iulia, calificat la faza națională a Olimpiadei de Istorie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Andrei David Muntean, elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificat la faza națională a Olimpiadei de Istorie 2026

Un elev al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Istorie 2026.

Este vorba de Andrei David Muntean, din clasa a VIII-a D.

Acesta a obținut un rezultat deosebit, media 9,60, la etapa județeană.

Andrei David Muntean este pregătit de profesorul Daniel Boian.

„Felicitări și mult succes mai departe! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

Faza națională a Olimpiadei de Istorie va avea loc la Oradea, în perioada 15-18 aprilie 2026.

