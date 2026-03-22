FOTO | Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș, locul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”. Va participa la faza națională

Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș, locul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”. Va participa la faza națională

Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș a obținut locul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”.

Eleva din clasa a VIII-a urmează să participe la faza națională a concursului.

,,Există săptămâni care par să comprime ani de muncă, iar pentru fiica mea, Andra, aceasta este cu siguranță una dintre ele.

Nici nu s-au așezat bine emoțiile de la concursul „Pitagora”, că Andra a fost premiată din nou: Premiul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”, la clasa a VIII-a, desfășurat la Sibiu.

Este al doilea an consecutiv cand câștigă premiul 1 la acest concurs.

Să fii în top într-o cmpetiție cu unii dintre cei mai buni 113 elevi veniți din 6 județe nu e puțin lucru. Nivelul a fost unul extrem de ridicat, o adevărată „probă de foc” care o ține în priză și îi dă avântul necesar pentru ce urmează. Peste exact o săptămână, Andra va reprezenta județul Alba la Olimpiada Națională de Matematică ( clasa a VIII-a), iar acest succes de la Sibiu este confirmarea de care consider că avea nevoie.

Nimic din acest parcurs de excepție nu ar fi fost posibil fără rigoarea și pasiunea doamnei profesoare Liliana Lorintz, de la Colegiul Național Lucian Blaga Sebes. Un profesor de elită care știe să modeleze nu doar minți, ci și caractere de învingători.

Andra, ne impresionezi prin constanță și prin liniștea cu care abordezi fiecare provocare.

Suntem mândri de tine, de munca ta și de felul frumos în care onorezi școala și această comunitate frumoasă.

Urmează „Naționala”. Suntem lângă tine!”, a scris într-un mesaj publicat de Iulian Ghișoiu, tatăl fetei.

