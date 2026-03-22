Curier Județean

FOTO | Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș, locul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”. Va participa la faza națională

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Andra Ghișoiu, elevă a Colegiului Național “Lucian Blaga” Sebeș a obținut locul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”. 

Eleva din clasa a VIII-a urmează să participe la faza națională a concursului.

,,Există săptămâni care par să comprime ani de muncă, iar pentru fiica mea, Andra, aceasta este cu siguranță una dintre ele.

Nici nu s-au așezat bine emoțiile de la concursul „Pitagora”, că Andra a fost premiată din nou: Premiul I la Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”, la clasa a VIII-a, desfășurat la Sibiu.

Este al doilea an consecutiv cand câștigă premiul 1 la acest concurs. 

Să fii în top într-o cmpetiție cu unii dintre cei mai buni 113 elevi veniți din 6 județe nu e puțin lucru. Nivelul a fost unul extrem de ridicat, o adevărată „probă de foc” care o ține în priză și îi dă avântul necesar pentru ce urmează. Peste exact o săptămână, Andra va reprezenta județul Alba la Olimpiada Națională de Matematică ( clasa a VIII-a), iar acest succes de la Sibiu este confirmarea de care consider că avea nevoie.

Nimic din acest parcurs de excepție nu ar fi fost posibil fără rigoarea și pasiunea doamnei profesoare Liliana Lorintz, de la Colegiul Național Lucian Blaga Sebes. Un profesor de elită care știe să modeleze nu doar minți, ci și caractere de învingători.

Andra, ne impresionezi prin constanță și prin liniștea cu care abordezi fiecare provocare. 

Suntem mândri de tine, de munca ta și de felul frumos în care onorezi școala și această comunitate frumoasă.

Urmează „Naționala”. Suntem lângă tine!”, a scris într-un mesaj publicat de Iulian Ghișoiu, tatăl fetei. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 52 de minute

în

22 martie 2026

De

Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag Cinci perechi de tineri căsătoriți în anul pascal 2025-2026 vor fi premaiate la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026, la Șugag, alături de părintele spiritual al evenimentului, Marius Moga senior.  Perechile sunt […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română: Punctaj foarte bun la faza județeană

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

22 martie 2026

De

Luca Leterna, elev al Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română: Punctaj foarte bun la faza județeană Elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra au obținut deosebite obținute la faza județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, desfășurată vineri, 13 martie, 2026, la Colegiul Tehnic „Apulum” […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

22 martie 2026

De

Mihaela Mih-Dehelean, la Gala Excelenței în Fitness: “Inima mea a bătut pentru visul meu și pentru România” Mihaela Mih-Dehelean a participat, ieri, 21 martie 2026, la Gala Excelenței în Fitness – Performanțele anului 2025.  Sportiva a publicat un mesaj emoționant, pe o rețea de socializare, în care a vorbit despre anii de muncă, disciplina și […]

Citește mai mult