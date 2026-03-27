FOTO | Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată și la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026

Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată și la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026

Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, parcurge o primăvară strălucitoare.

Ea s-a calificat și la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză 2026.

„Andra Bunea ne demonstrează încă o dată că pasiunea și munca susținută aduc rezultate pe măsură. După un parcurs strălucit la faza județeană, Andra a cucerit locul I la clasa a XI-a B (intensiv/bilingv) și se pregătește să reprezinte Aiudul și județul Alba la faza națională de la Brașov!

​Felicitări, Andra! Felicitări doamnei prof. Hamorszki Andreea pentru îndrumare!

​Succesul vostru ne inspiră pe toți”, au transmis reprezentanții colegiului aiudean.

