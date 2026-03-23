FOTO | Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română
Andra Bunea, elevă în clasa a XI-a C la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, s-a clasat pe locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și literatura română, obținând astfel calificarea la etapa națională.
„Prin muncă, talent și pasiune pentru literatură, Andra a reușit să se califice la etapa națională, unde îi dorim mult succes și inspirație!
Felicitări, Andra, pentru această realizare deosebită!
Apreciem, de asemenea, dedicarea și profesionalismul doamnei profesor Rusu Ramona, care a îndrumat-o cu pasiune și responsabilitate.
Mult succes mai departe și cât mai multe reușite!”, au transmis reprezentanții colegiului aiudean.
