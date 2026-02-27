FOTO | Amplă acțiune de curățenie stradală în Alba Iulia: Se mătură străzile, se curăță trotuarele și se igienizează zonele verzi
Curățenie stradală în Alba Iulia: Se mătură străzile, se curăță trotuarele și se igienizează zonele verzi
În Alba Iulia a început o amplă acțiune de curățenie stradală, a anunțat, vineri, 27 februarie 2026, Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba.
„Am început o amplă acțiune de curățenie stradală, pentru a elimina tot excesul de praf și nisip adunat după sezonul rece.
Se intervine prin măturarea străzilor, curățarea trotuarelor și igienizarea zonelor verzi.
Aceste acțiuni vor continua etapizat, pe fiecare zonă a municipiului Alba Iulia, și vor coincide și cu curățenia de primăvară”, a precizat Claudiu Nemeș.
foto: Claudiu Nemeș / Facebook
