Curier Județean

FOTO | Amplă acțiune de curățenie stradală în Alba Iulia: Se mătură străzile, se curăță trotuarele și se igienizează zonele verzi

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

De

Curățenie stradală în Alba Iulia: Se mătură străzile, se curăță trotuarele și se igienizează zonele verzi

În Alba Iulia a început o amplă acțiune de curățenie stradală, a anunțat, vineri, 27 februarie 2026, Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba. 

„Am început o amplă acțiune de curățenie stradală, pentru a elimina tot excesul de praf și nisip adunat după sezonul rece.

Se intervine prin măturarea străzilor, curățarea trotuarelor și igienizarea zonelor verzi.

Aceste acțiuni vor continua etapizat, pe fiecare zonă a municipiului Alba Iulia, și vor coincide și cu curățenia de primăvară”, a precizat Claudiu Nemeș.

foto: Claudiu Nemeș / Facebook

