FOTO | Amplă acțiune de curățenie stradală în Alba Iulia: Se mătură străzile, se curăță trotuarele și se igienizează zonele verzi

Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]