FOTO| Amenzi în valoare de 18.200 de lei la sălile de jocuri de noroc din Cugir. Polițiștii au aplicat sancțiuni după verificări efectuate în mai multe locații

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Pe 29 octombrie 2025, polițiștii din Cugir, împreună cu colegi din mai multe servicii ale IPJ Alba, au organizat o acțiune cu efective suplimentare pentru a menține ordinea și siguranța în oraș. În cadrul acesteia, au fost verificate 104 persoane, 11 firme și 3 săli de jocuri de noroc, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

În urma controalelor, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 pentru încălcări ale regulilor de circulație, 5 conform Legii 61/1991 și 3 conform OUG 28/1999, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 18.200 de lei. Acțiunea a fost sprijinită și de jandarmi, precum și de specialiștii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2025, polițiștii din Cugir, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate 104 verificări de persoane, 11 verificări de societăți comerciale și 3 săli de jocuri de noroc, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 13 abateri de natură contravențională, 5 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, 5 la Legea 61/1991 și 3 la OUG 28/1999, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 18.200 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și de cel al specialiștilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

