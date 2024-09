FOTO | Ambasadorul Republicii Turcia în România, vizită la primăria Municipiului Alba Iulia: Întâlnire de consolidare a relațiilor de colaborare dintre comunități

FOTO | ISU Alba, participă la campania națională de ecologizare, „Let’s do it, Romania!”. La nivelul județului s-au implicat mii de voluntari Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a participat activ la campania de ecologizare națională, „Let’s do it, Romania!” care s-a desfășurat sâmbătă, 21 septembrie 2024. Citește și: Salvatorii ISU ALBA, la datorie în […]