FOTO | Alexia Cârmici, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, calificată la faza națională a olimpiadei de limba română. Premii importante obținute de elevi la etapele județene

30 martie 2025 | „Marșul pentru Viață”, o nouă ediție, la Alba Iulia: Acțiune apolitică și neconfesională În fiecare an, în luna martie, intitulată „Luna pentru Viață”, comunitățile de pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române organizează manifestarea de suflet cunoscută sub denumirea de Marșul pentru Viață. Evenimentul, ajuns la cea de-a XV-a ediție, se derulează sub […]