FOTO | Alexandru Dîrlea, stabilit de ani buni în Spania, golgheterul Meciului Legendelor 2025 de la Cricău: La 55 de ani încă nu a pus de tot ghetele-n cui
Alexandru Dîrlea (55 de ani), stabilit de ani buni în Spania, a fost golgheterul Meciului Legendelor desfășurat sâmbătă, 16 august 2025, la Cricău.
Alexandru Dîrlea a amintit prin evoluția sa de prestațiile deosebite prin care impresiona pe terenul fotbal în tinerețe, înscriind patru goluri în partida care a pus din nou față în față o parte dintre gloriile fotbalistice ale comunei Cricău.
Revenirea în Cricăul natal a fost pentru Alexandru Dîrlea un excelent prilej de a rememora amintiri legate de sportul-rege cu foști jucători de la Gloria Cricău și Sportul Tibru cu care a legat cu mult timp în urmă prietenii de-o viață.
Revedere de suflet
O revedere cu totul și cu totul specială a fost cea cu Cătălin Popa, un nume mare al fotbalului local, care a evoluat în carieră la Inter Sibiu, Rapid București, Steaua București și, dincolo de hotarele țării, în Germania.
„M-am bucurat nespus de posibilitatea de mă întâlni cu foști colegi cu care am împărtășit satisfacțiile nemaipomenite oferite de sportul rege. În fiecare an aștept cu nerăbdare să mă întorc acasă pentru a îmbraca din nou tricoul echipei din satul natal. Am jucat mereu cu sufletul pentru Gloria Cricău și așa voi face mereu”, spune Alexandru Dîrlea, care a mai evoluat la Refractara Alba Iulia și Recolta Galda.
„Mă urmărește, însă, n-am cum să ascund, gustul amar dat de faptul că în acest moment comuna Cricău nu mai are echipă de fotbal pe harta sportului județean”, subliniază fostul jucător al Gloriei Cricău.
Lucrează la o firmă care produce plase de pescuit
Alexandru Dîrlea lucrează în Spania la o firmă care produce plase de pescuit. Evident, își desfășoară activitatea cu multă pasiune. Timpul liber și-l dedică în importantă măsură Zeului Fotbal. Deși trăiește departe de România, Alexandru Dîrlea este în continuare conectat la ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc actual.
Ne-a dezvăluit că urmărește cu sufletul la gură competițiile fotbalistice din țara noastră, dar și prestațiile echipelor reprezentative și ale echipelor care ne reprezintă în cupele europene, gruparea lui de suflet din fotbalul autohton fiind FCSB.
Alexandru Dîrlea nu ascunde că efectiv trepidează de emoție atunci când are meci echipa-fanion a județului Alba, CSM Unirea Alba Iulia, la care și-ar fi dorit să ajungă să joace în tinerețe, sperând ca gruparea albaiuliană să ajungă din nou în eșaloanele superioare.
