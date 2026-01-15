FOTO | ALERTĂ: O tânără de 25 de ani, din județul Sibiu, este căutată de familie și poliție. Ar fi plecat spre Blaj

ALERTĂ: O tânără de 25 de ani, din județul Sibiu, este căutată de familie și poliție. Ar fi plecat spre Blaj

Poliţiştii și familia caută o tânără, în vârstă de 25 ani, din județul Sibiu, care ar fi plecat în cursul zilei de miercuri, 14 ianuarie 2026, din localitatea Brateiu către Blaj, fără a reveni între timp la domiciliu. Dispariția a fost semnalată de sora fetei.

„La data de 14 ianuarie a.c., în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie cu privire la faptul că, sora sa, Horvat Anca în vârstă de 25 ani, a plecat de la domiciliu din localitatea Brateiu, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 155 m, greutate 50kg, păr șaten-lung, ochii negri.

Semne particulare: tatuaj pe mâna stângă cu numele „Tudor “

La momentul plecării tanara purta un compleu de culoare negru cu inscripții de culoare alb, cu linii verticale și orizontale, nasturi de culoare albă, pantaloni de culoare roșu cu dungi albe și pantofi de culoare crem cu dungă albă .

Dacă puteți oferi informaţii despre această tânără sunteți rugați să contactați cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apelați gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112”, a transmis IPJ Sibiu.

