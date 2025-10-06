FOTO | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025, de la Calella-Barcelona: „Muncă, pasiune și curaj”

Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025

Albaiulianul Dorin Fleșeriu a avut o prestație remarcabilă, duminică, 5 octombrie 2025, la ultraconcursul sportiv „Ironman Calella-Barcelona”.

„Duminică, în Spania, colegul nostru Dorin Fleșeriu a demonstrat ce înseamnă adevărata forță interioară.

Pe parcursul a 12 ore de competiție, în cadrul Ironman Calella – Barcelona, Dorin a înotat, a pedalat și a alergat până la linia de sosire — acolo unde ajung doar cei care refuză să renunțe.

Locul 144 din 239 de participanți la categorie nu este doar o cifră, ci rezultatul muncii, pasiunii și curajului. Competiția de la Barcelona a adunat peste 3.200 de participanți, dintre care doar 2.428 au reușit să termine cursa.

Probele au fost dintre cele mai solicitante: 3,8 km înot în mare, 180 km ciclism cu 1.400 m diferență de nivel și 42,2 km alergare.

Respect, Dorin! Ne inspiri pe toți să fim mai buni, pas cu pas”, au transmis reprezentanții Asociației Biciclim Alba.

