FOTO | Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025, de la Calella-Barcelona: „Muncă, pasiune și curaj”
Albaiulianul Dorin Fleșeriu, prestație remarcabilă la ultraconcursul sportiv „Ironman” 2025
Albaiulianul Dorin Fleșeriu a avut o prestație remarcabilă, duminică, 5 octombrie 2025, la ultraconcursul sportiv „Ironman Calella-Barcelona”.
Citește și: VIDEO | Aiudeanul Levi Polgar a terminat a treia oară consecutiv ultramaratonul Tor des Geants: „Anul viitor vreau să mă întorc aici ca voluntar”
„Duminică, în Spania, colegul nostru Dorin Fleșeriu a demonstrat ce înseamnă adevărata forță interioară.
Pe parcursul a 12 ore de competiție, în cadrul Ironman Calella – Barcelona, Dorin a înotat, a pedalat și a alergat până la linia de sosire — acolo unde ajung doar cei care refuză să renunțe.
Locul 144 din 239 de participanți la categorie nu este doar o cifră, ci rezultatul muncii, pasiunii și curajului. Competiția de la Barcelona a adunat peste 3.200 de participanți, dintre care doar 2.428 au reușit să termine cursa.
Probele au fost dintre cele mai solicitante: 3,8 km înot în mare, 180 km ciclism cu 1.400 m diferență de nivel și 42,2 km alergare.
Respect, Dorin! Ne inspiri pe toți să fim mai buni, pas cu pas”, au transmis reprezentanții Asociației Biciclim Alba.
