FOTO | Albaiulian EROU pentru un vârstnic care nu mai respira, căzut în curtea unei biserici: ”M-am gândit, Doamne, cum să stau cu mâna în sân? ”

Albaiulian EROU pentru un vârstnic care nu mai respira, căzut în curtea unei biserici: ”M-am gândit, Doamne, cum să stau cu mâna în sân? ”

Claudiu D., un albaiulian de 47 de ani, s-a transformat sâmbătă dimineața în erou pentru un vârstnic căruia i s-a făcut rău și nu mai respira, căzut în curtea bisericii din zona Pieței Cetate din Alba Iulia.

Claudiu se afla la biserică, unde a participat împreună cu familia la slujba de parastas după mama lui. Când se pregătea să plece, bărbatul a observat un vârstnic căzut și a mers imediat să vadă ce a pățit:

”Eram în curte la biserică, am fost de-am pus parastas după mama și după ce am împărțit pomana, am văzut omul căzut. Nu mai avea puls, nu mai respira, era învinețit. I-am făcut masaj cardiac și după vreo 20 de secunde am văzut că a început să respire. Am vrut să îl așez pe o parte când mi-am dat seama că s-a oprit din nou din respirat. Am repetat de vreo 10 ori manevra chiar dacă eram foarte speriat să nu fac ceva rău, dar nu îl puteam lăsa”, a povestit albaiulianul pentru ziarulunirea.ro.

Bărbatul nu s-a mișcat de lângă vârstnic până la sosirea ambulanței, când personalul calificat a preluat cazul: ”Am stat până a venit salvarea, când au ajuns, am continuat până au preluat dânșii totul. A trebuit să plec până la tatăl meu, dar m-am întors la biserică și vârstnicul era deja în salvare. Medicul mi-a zis că îi funcționează inima singură”, a mai spus Claudiu, cu vocea încă tremurând de emoție.

Claudiu este de profesie inginer și este pentru prima dată când face așa ceva, dar este bucuros peste măsură că intervenția lui a contribuit la salvarea unei vieți.

”Mi se poate întâmpla mie, tatălui meu, ție, oricui. Mă întristează însă că un lucru normal ca acela de a-ți ajuta semenii, ajunge să fie privit ca ceva deosebit. Cumva m-am revăzut în bătrânul căzut în curtea bisericii pentru că am avut o experiență asemănătoare în urmă cu ceva ani.

Am făcut o cădere de calciu după un examen la București și am ajuns în drum, căzut. Au trecut 10-15 minute până când un om, care a fost cu mine la examen, m-a văzut, m-a recunoscut și a chemat salvarea. Am rămas minute în șir căzut cu oameni trecând pe lângă mine și fără să facă nimic.

Și atunci m-am gândit, Doamne, cum să stau cu mâna în sân? Mă gândeam doar să nu fac ceva rău, să pățească ceva”, a mai adăugat salvatorul.

Ulterior, bărbatul a fost contactat pe Facebook de o cunoștință a vârstnicului care l-a anunțat că acesta este în viață, la spitalul din Târgu Mureș: ”Mi-a spus că dacă nu aș fi făcut masajul cardiac, el nu ar fi fost în viață. E la Târgu Mureș și e bine, atât cât se poate în situația de față. Vrea să se întâlnească cu mine și să mâncăm împreună la ”Lacrima Unirii”, a concluzionat fericit Claudiu.

