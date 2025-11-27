FOTO | Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv”

Alba Iulia a primit trofeul și distincția ,,M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București: ,,Acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv”

Municipiul Alba Iulia a primit joi, 27 noiembrie 2025, trofeul și distincția „M100 Label”, în cadrul Convenției M100 pentru Neutralitate Climatică 2025 care a avut loc la București.

,,Astăzi, în cadrul Convenției M100 pentru Neutralitate Climatică 2025 care se desfășoară la București, a avut loc ceremonia de decernare a ”M100 Label” reprezentanților celor 10 orașe selectate în Misiunea Oglindă M100.

Sunt deosebit de onorat să aduc acasă, la Alba Iulia, pentru întreaga noastră comunitate, o distincție ce reprezintă recunoașterea națională a progresului și angajamentului municipiului nostru de a-și transforma strategiile în planuri concrete de acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv.

Acordarea ”M100 Label” marchează o etapă esențială în parcursul orașelor spre neutralitate climatică până în 2035 și premiază munca depusă de echipele orașelor implicate în Misiunea Oglindă (M100) pentru finalizarea documentației Climate City Contract – un instrument inovator de guvernanță care ajută orașele să depășească barierele locale și să accelereze transformarea urbană sustenabilă.

Prin M100 deja am beneficiat de multă expertiză și de oportunități:

– Am accesat pentru prima dată un proiect cu finanțare elvețiană, în cadrul Programului Elvețiano-Român, în valoare de cca. 4 milioane CHF, pentru modernizarea și extinderea unei unități de învățământ.

– Am primit de la Ordinul Arhitecților din România documente și metodologii relevante pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului nostru, dar și consultanță specifică în domeniul planificării urbane, fiind selectați să fim printre cele 3 orașe leader în România în cadrul M100 Innovation Studio. Mâine, colegii mei din Primărie vor fi prezenți la atelierele respective.

Convenția M100 pentru Neutralitate Climatică 2025 are loc sub motto-ul „No City Left Behind”, a scris primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI