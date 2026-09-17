17 septembrie 2026 – COUNT: O zi fără persoane decedate în accidente rutiere! Activități de control, prevenire și informare în Alba pentru respectarea regulilor de circulație de către pietoni

Joi, 17 septembrie 2026, se desfășoară operațiunea COUNT, parte a campaniei europene ROADPOL SAFETY DAYS, care are ca obiectiv ca nicio persoană să nu își piardă viața în accidente rutiere produse pe drumurile din Europa.

În acest context, polițiștii rutieri din județul Alba desfășoară activități de control, prevenire și informare, cu accent pe respectarea regulilor de circulație de către pietoni.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba recomandă pietonilor să traverseze numai prin locurile permise, să respecte semnificația semaforului și a indicatoarelor rutiere și să se asigure temeinic înainte de a traversa.

Totodată, pietonii sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită în condiții de vizibilitate redusă și să utilizeze elemente reflectorizante, atunci când legislația rutieră impune acest lucru.

Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți!

Secțiune Știri sub articolul principal