FOTO | Acțiune în sistem „RELEU" pe DN 1, în județul Alba: 80 de șoferi sancționați de polițiști pentru depășirea vitezei legale

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

De

Marți, 24 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN1.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 1, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze gereratoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 112 sancțiuni contravenționale, dintre care 80 pentru depășirea limitei legale de viteză, 5 pentru neportul centurii de siguranță, 2 pentru depășire neregulamentară, iar 25 pentru alte abateri. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare.

Totodată, împreună cu specialiștii RAR Alba, au fost verificate 38 de autovehicule.

Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.

