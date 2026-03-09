FOTO | Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase

Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase

Polițiștii din Alba Iulia au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, o acțiune cu efective mărite în municipiu și în localitățile Galda de Jos și Vințu de Jos, pentru prevenirea faptelor care pot afecta siguranța cetățenilor.

În urma controalelor, au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale, au fost verificate peste 120 de persoane și 104 autovehicule, iar 7 certificate de înmatriculare au fost retrase.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 7/8 martie 2026, Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului Alba Iulia și a localităților Galda de Jos și Vințu de Jos, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 123 de verificări de persoane, au fost verificate 104 autovehicule și au fost constatate 33 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 6.015 lei.

Au fost efectuate 64 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost retrase 7 certificate de înmatriculare.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

