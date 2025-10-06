FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice

Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia a obținut la mijlocul lunii august 2025 o finanțare nerambursabilă acordată de către Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, subprogramul „Proiectare”, în vederea reabilitării acoperișului registrului superior și a turnului nordic al Catedralei „Sfântul Mihail” din Alba Iulia.

Proiectul vizează punerea în valoare a elementelor istorice și artistice, integrarea turnului nordic în circuitul turistic al clădirii, punerea în siguranță a vizitatorilor și creșterea condițiilor de confort și siguranță în utilizare.

Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia este cel mai valoros monument de arhitectură romanică și gotică din Transilvania, atât în privința vechimii de opt veacuri, cât și a mărimii și complexității. Este singura catedrală episcopală din bazinul carpatic care și-a păstrat intactă forma sa medievală, cu toate că a fost folosită continuu de la înființare.

Clădirea vizată de intervenția propusă este un monument istoric de referință pentru patrimoniul cultural național și universal, clasat în grupa valorică A, înscris în Lista Monumentelor Istorice a județului Alba, la poziția 243, cod LMI 2015 AB-II-m-A-00129 – Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail”, datată în secolele XII–XVI. Catedrala face parte din zona de protecție a bunului cultural înscris în Lista Patrimoniului Mondial Limesul Dacic, din 2024. Este inclus în zona de protecție a Sitului Urban „Cetatea Alba Iulia” și a ansamblului de situri Castrul Roman Apulum al Legiuniii a XIII-a Gemina, zona centrală a cetății Vauban sec. II-IV p.Chr, Epoca romană.

Planimetria catedralei cuprinde o succesiune articulată de spații cu funcțiuni specifice: corul, sacristia, careul, transeptele nordic și sudic, nava centrală, navele laterale, capela Várday, capela Lázó, fosta sacristie, tribuna vestică, turnurile vestice și porticul. Catedrala constituie un model arhitectural de referință pentru construcțiile religioase ulterioare din regiune.

Edificiul se remarcă prin calitatea excepțională a componentelor artistice: elemente sculpturale în piatră, fragmente de pictură murală, mobilier liturgic, care împreună constituie un ansamblu de patrimoniu unic. Nivelul execuției artistice reflectă influențele curentelor occidentale și contribuie la încadrarea catedralei în circuitul valorilor europene.

Realizarea intervențiilor propuse asupra turnului nordic, respectiv asupra acoperișului registrului superior al Catedralei „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va avea, potrivit inițiatorilor proiectului, un impact semnificativ asupra conservării pe termen lung a monumentului, precum și asupra valorificării coerente a acestuia în circuitul cultural și turistic.

„În primul rând, prin eliminarea surselor de degradare activă – în special cele cauzate de infiltrații, instabilitate structurală locală, migrație de săruri și agresiune biologică – se va crea un regim de conservare stabil, esențial pentru protejarea materialelor originale și a detaliilor sculpturale de epocă romană și medievală, integrate în zidărie.

Restaurarea elementelor decorative, a finisajelor interioare și a componentelor din piatră va readuce coerența arhitecturală și expresivitatea turnului nordic, astăzi afectată de intervenții fragmentare, inconsecvente sau abandonate.

Reorganizarea instalațiilor electrice și eliminarea improvizațiilor tehnice va îmbunătăți siguranța funcțională a monumentului, permițând desfășurarea activităților liturgice și culturale fără riscuri pentru public sau pentru integritatea construcției. Intervențiile asupra acceselor, pardoselilor și ancadramentelor vor contribui la redarea integrală a circulației pe verticală, oferind posibilitatea integrării turnului nordic într-un traseu de vizitare coerent, cu valoare educativă și simbolică.

Prin punerea în valoare a spațiului de lapidariu și reabilitarea fragmentelor sculpturale expuse, proiectul va asigura o prezentare adecvată a fragmentelor de piatră, facilitând în același timp cercetarea științifică și interpretarea patrimoniului într-un cadru corespunzător.

Nu în ultimul rând, intervenția propusă va contribui la consolidarea funcției identitare a catedralei în peisajul urban și spiritual al orașului Alba Iulia, susținând eforturile comunității locale de a valorifica patrimoniul istoric ca resursă activă pentru educație, turism sustenabil și coeziune socială”, mai arată inițiatorii proiectului.

Serviciile de proiectare asigurate în baza contractului sunt fazele DALI, DTAC, PT, DE.

Valoarea contractului de finanțare este 374.588 de lei, iar Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia are o contribuție proprie de 54.642 de lei.

Durata contractului de finanțare este un an și se încheie în septembrie 2026.

sursa: Facebook Planus BBM

